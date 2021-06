USA-Russia: un vertice tanto atteso dai governi di mezzo mondo, e alla fine definito positivo sia da Vladimir Putin che da Joe Biden. Un incontro storico, atteso da mesi, specie da quando, lo scorso marzo, il presidente statunitense definì l’omologo russo un “killer” nel corso di un'intervista.

“È stato un incontro costruttivo, non c’è stata nessuna ostilità: la pensiamo diversamente su molte questioni, ma entrambe le parti hanno mostrato il desiderio di comprendersi”. A dichiararlo il leader del Cremlino. il primo a prendere la parola dopo la conclusione del faccia a faccia a Ginevra con il leader della Casa Bianca. Un leader che Mosca ha definito “ragionevole, equilibrato e diverso da Donald Trump; un politico stagionato, con grandi qualità e valori morali. Abbiamo utilizzato lo stesso linguaggio, ma non dobbiamo giurarci amore eterno: noi difendiamo gli interessi nazionali". ha aggiunto Putin.

Il bilaterale tra i due presidenti è stato più breve del previsto: è durato poco più di due ore e mezza, invece delle quattro o cinque ore annunciate dalla diplomazia. Una stretta di mano e un sorriso davanti a stampa e fotografi. Pochi convenevoli. I temi in agenda erano parecchi. A partire dalla questione dei diplomatici. Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa per rimandare nelle due capitali, "in segno di buona volontà", i rispettivi ambasciatori. Ad annunciarlo è stato lo stesso Putin che ha espresso parole di cauto e misurato rispetto per il suo "avversario": "è certamente un uomo di grande esperienza politica" ha detto il Presidente russo, esprimendo la volontà di trovare con Biden un punto di intesa. "Mi ha parlato della sua famiglia - ha rivelato Putin - facendomi così intravedere le sue qualità morali. Ma ciò non implica che dobbiamo per forza essere amici".

Stile consueto: Aleksej Navalny, clima e nucleare

Per il resto il leader russo non si è discostato troppo da quella che è la sua, ormai consueta condotta pubblica, rimarcando così, in un certo senso, quanto profonde siano le differenze con il nuovo inquilino della Casa Bianca. Sul conflitto in Donbass, ad esempio, parlando con i giornalisti Putin ha di nuovo rimpallato ogni responsabilità, rimarcando come Mosca si sia limitata a intervenire "dalla sua parte del confine", e come il suo unico interesse sia l'implementazione degli accordi di Minsk.

Su Aleksej Navalny e sulla questione degli oppositori interni, il Presidente russo è sembrato svicolare, ricordando come Mosca abbia "sempre agito nel quadro e nel rispetto delle proprie leggi"; incalzato da una giornalista statunitense, che gli chiedeva come potesse esistere un'opposizione se tutti gli oppositori del governo "sono morti o in prigione", Putin si è di nuovo smarcato, con un paragone con i disordini di gennaio nel Campidoglio di Washington: "Non mi sembra - ha detto, lanciando una chiara stoccata - si possa dire quella volta ci siano state interferenze da parte nostra; ma dovete capire che noi cerchiamo semplicemente di evitare che anche in Russia si verifichi ciò".

Altro nodo affrontato quello cruciale dei cambiamenti climatici, messo in cima alle priorità nell'agenda politica di Biden ma non in quella Putin, almeno per il momento. Su questo tema, Mosca ha comunque riconosciuto i concreti effetti, come il transito marittimo nell'Artico si va intensificando proprio per via del surriscaldamento del Pianeta e per lo scioglimento dei ghiacci.

La cybersecurity divide USA e Russia

Il tema della cybersecurity e degli attacchi informatici resta il tema che divide le due super potenze con Putin che coglie l’occasione per ribadire che la maggior parte degli attacchi informatici vengono dagli Stati Uniti. Washington aveva anticipato che Biden avrebbe sollevato la questione con la controparte russa, soprattutto dopo i recenti attacchi ad aziende e infrastrutture statunitensi.

Se la Guerra Fredda non conviene più a nessuno dei due Paesi, come hanno fatto notare le rispettive diplomazie, tra i due amici-nemici storici restano divergenze di vedute e di opinioni ma uno spiraglio di fiducia si è aperto. Anche per il Presidente americano è stato importante incontrarsi di persona per evitare incomprensioni su quello che si vuole comunicare, ha detto Biden. Il tono di tutto l’incontro è stato buono, positivo, non ci sono state azioni stridenti”, insistendo tuttavia sull'importanza della questione dei diritti umani, che “sono parte del Dna degli Stati Uniti."Non tollereremo violazioni dei diritti democratici e risponderemo”. A Putin, Biden – a seguito dei cyberattacchi che si sono verificati negli Usa – ha dato “una lista di 16 infrastrutture critiche” che non devono essere in nessun modo colpite, precisando che Putin “sa che agiremo” se ci saranno interferenze sulle elezioni e ricordando il pieno sostegno degli USA alla sovranità dell’Ucraina.

Alla fine di una lunga giornata, in una lussuosa villa in Svizzera, sono emerse delle responsabilità che vanno condivise e delle relazioni che devono essere stabili e prevedibili. Da entrambe le parti: Stati Uniti e Russia.