Paesi Bassi, nelle scuole superiori saranno vietati i cellulari

Di Euronews

Il ministro dell'Istruzione olandese ha deciso di imporre un divieto di uso di cellulari nelle scuole superiori, che sarà applicato a partire dal 2024

Troppe distrazioni in aula durante le lezioni scolastiche. Per questo il governo dei Paesi Bassi ha scelto una linea drastica: tra pochi mesi verrà vietato l'uso dei cellulari da parte degli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

Alcuni istituti hanno colto al balzo la notizia, facendo già propria iniziativa. Il che è stato apprezzato dal ministro dell'Istruzione olandese Robbert Dijkgraaf: "Per il momento abbiamo deciso di non imporre un divieto per legge. Valuteremo molto attentamente se questa scelta si rivelerà efficace. Perché, naturalmente, potremmo sempre decidere di applicare una normativa. Ma in verità penso che si possa risolvere in questo modo il problema".

Troppe distrazioni, ma per gli studenti i cellulari sono utili

Di diverso avviso gli studenti. Molti di loro sottolineano come in classe, benché in alcuni casi rappresenti una fonte di distrazione, il cellulare è utilizzato anche come strumento di lavoro.

Da tempo, però, gli esperti segnalano gli effetti negativi causati dalla presenza di cellulari in classe, poiché distraggono e compromettono il rendimento scolastico. Il divieto sarà applicato alle scuole secondarie dal 1 gennaio 2024.