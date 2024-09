Di Euronews Agenzie: AP, EBU

Con l'inizio del nuovo anno accademico, l'11 settembre, gli studenti delle scuole greche saranno obbligati a tenere sempre il cellulare nella borsa durante le lezioni.

Le nuove norme sono state annunciate dopo un incontro tra il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e il suo ministro dell'Istruzione, Kyriakos Pierrakakis.

"Gli studenti possono portare il cellulare a scuola, ma devono tenerlo nello zaino per tutta la giornata scolastica", ha dichiarato sabato ad Atene Mitsotakis annunciando la campagna "Cellulare nello zaino".

"I dati scientifici su come l'uso dei telefoni cellulari durante la giornata scolastica influisca sul processo di apprendimento stesso sono schiaccianti. Dalla distrazione ad altre questioni importanti. È chiaro che i cellulari non devono essere utilizzati a scuola durante le ore di lezione", ha proseguito Mitsotakis.

Secondo le nuove regole, gli alunni che non si adeguano saranno sospesi per un giorno. In caso di recidiva, gli insegnanti hanno la facoltà di allontanare gli alunni dalle lezioni per diversi giorni. Chi filma i compagni o gli insegnanti senza autorizzazione rischia inoltre l'espulsione dalla scuola.

"Non ci aspettiamo necessariamente un'osservanza al 100 per cento fin dal primo giorno, ma vogliamo che i bambini, i loro genitori e gli educatori comprendano l'importanza che gli alunni si concentrino interamente sul processo educativo a scuola", ha dichiarato Mitsotakis.

Cosa prevedono le nuove regole per le lezioni in Grecia

Queste norme sono un'estensione delle nuove regole annunciate a marzo dal ministro dell'Istruzione Pierrakakis, che prevedono l'espulsione degli studenti che filmano i compagni di classe mettendoli in ridicolo in rete, nel tentativo di reprimere il cyberbullismo.

Studenti frequentano una lezione durante il loro primo giorno di scuola in una scuola elementare pubblica del Pireo, 12 settembre 2022

Ma è la prima volta che in Grecia viene implementato un ampio sistema di sanzioni per contrastare l'uso del cellulare a scuola, che i funzionari hanno definito una "distrazione significativa".

In precedenza, esisteva un divieto generale di utilizzo dei cellulari nelle scuole, risalente al 2002, ma gli insegnanti avevano difficoltà a farlo rispettare. Tuttavia, un portavoce della Federazione greca degli insegnanti delle scuole statali di istruzione secondaria (Olme) ha dichiarato alla radio greca che è importante lavorare per convincere gli studenti a spegnere i loro telefoni e non solo minacciarli con punizioni.

Queste norme arrivano una settimana dopo che i telefoni cellulari sono stati banditi in 373 scuole della regione belga di lingua francese della Vallonia.