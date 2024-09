Mosca ha lanciato una pioggia di droni su nove regioni ucraine. Le forze di Kiev sono riuscite a neutralizzarne 53 su 56 ma una donna è rimasta ferita dai frammenti di un drone abbattuto. La Russia ha poi ripreso due villaggi nella regione di Kursk, mentre Putin ha aumentato il numero di soldati

L'aeronautica militare ucraina ha emanato un'allerta nella notte tra domenica e lunedì per un massiccio attacco di droni russi su Kiev. Le forze di difesa hanno respinto quasi due dozzine di droni nello spazio aereo della città. Si tratta dell'ottavo attacco russo rivolto verso Kiev solo in questo mese.

Ukrinform riferisce che 53 velivoli senza pilota su un totale di 56, lanciati dalla Russia in nove diverse regioni, è stato abbattuto. I droni sono stati neutralizzati nelle regioni di Kiev, Cherkassy, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv e Dnipropetrovsk ma la maggior parte era diretto verso la capitale.

Una donna nella regione di Kiev è rimasta ferita dai frammenti dei droni abbattuti, ha dichiarato il governatore regionale Ruslan Kravchenko.

Lunedì mattina otto civili sono invece rimasti feriti da un bombardamento ucraino sulla città russa di Belgorod, secondo quanto riferito dal governatore, Vyacheslav Gladkov. Uno dei feriti verserebbe in condizioni critiche.

Aumenta il bilancio delle vittime a Kharkiv, un morto nel Donetsk

Intanto a Kharkiv le autorità locali hanno riferito che in seguito all'attacco russo di domenica pomeriggio il bilancio delle vittime è aumentato, con una donna di 94 anni morta e almeno quaranta persone ferite.

Sempre domenica, una persona è morta e tre sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi nel Donetsk sulla città di Pokrovsk, considerata un importante centro logistico nell'Ucraina orientale minacciato dall'avanzata delle truppe russe che ormai si trovano a circa dieci chilometri dalla città.

Intensi attacchi russi dall'inizio del mese, Kiev userà il 26,3 per cento del Pil per la difesa

"Solo nella prima metà di settembre, i terroristi russi hanno utilizzato più di 640 Shahed contro città e villaggi ucraini", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per far fronte ai costi bellici, nella nota esplicativa alla bozza di bilancio il parlamento ucraino ha reso noto che per il 2025 la spesa prevista per la difesa sarà pari al 26,3 per cento del Pil del Paese, pari a circa 53,2 miliardi di dollari.

Intanto la società energetica Dtek ha ripristinato l'elettricità a 14.400 famiglie, rimaste scollegate per via delle ostilità in corso, nelle regioni di Donetsk e Dnipropetrovsk.

Mosca riconquista due villaggi nella regione di Kursk

Mosca ha annunciato di aver ripreso i villaggi di Uspenovka e Borki, nella regione di Kursk. "Le unità del raggruppamento settentrionale delle forze armate, continuando le azioni offensive, hanno liberato gli insediamenti di Uspenovka e Borki", ha dichiarato il ministero della Difesa russo.

Il governatore regionale Alexey Smirnov ha annunciato su Telegram l'evacuazione obbligatoria dei distretti di Rylsky e Khomutovsky, in una zona di 15 chilometri dal confine con l'Ucraina, per garantire la sicurezza dei residenti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto, in vigore da dicembre 2024, per aumentare il numero dei militari da 1,32 milioni di uomini a 1,5. L'organico delle forze armate russe diventerà così di 2.389.130 persone, di cui 1.500.000 militari e il resto personale amministrativo. L'ultimo decreto che aumentava il numero dei soldati era stato firmato nel dicembre 2023.

Nel frattempo Russia e Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri che ha coinvolto 103 persone per parte. I prigionieri russi erano per lo più soldati catturati durante l'offensiva ucraina a Kursk, ha reso noto l'agenzia di stampa Interfax.

Helsinki: "Aiuti militari a Kiev per 118 milioni di euro"

La Finlandia ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev da 118 milioni di euro. "La situazione militare in Ucraina rimane grave. La Finlandia, come promesso, continuerà a fornire assistenza materiale", ha dichiarato il ministro della Difesa Antti Hakkanen.

Il Paese ha già dato a Kiev aiuti per un valore totale di 2,3 miliardi di euro.