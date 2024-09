Di Liv Stroud

Il governo tedesco ha ordinato di estendere i controlli a campione sui passaporti a tutte le frontiere terrestri a partire da lunedì mattina. Euronews ha parlato con un'esperta di migrazione per capire il motivo di questa decisione e se i controlli saranno efficaci

La polizia di frontiera tedesca sta effettuando controlli a campione sui passaporti a tutti i confini terrestri a partire da lunedì mattina.

Si prevedono code alle frontiere, in particolare nel nord e nell'ovest della Germania, e le aziende di trasporto e i pendolari di frontiera si preparano ad affrontare i tempi di attesa.

L'esperta di migrazione del Consiglio tedesco per le relazioni estere Svenja Niederfranke spiega il motivo di questa decisione.

"Il governo tedesco vuole dimostrare che sta facendo qualcosa e con le prossime elezioni e quelle passate, questo è un segnale politico molto importante e segnala che riprendiamo il controllo dei nostri confini", ha detto Niederfranke a Euronews.

Perché la Germania ha rafforzato i controlli

Una serie di attacchi mortali con coltello da parte di immigrati in Germania negli ultimi mesi ha scatenato la reazione dell'opinione pubblica e si ritiene che abbia contribuito ai grandi guadagni dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra contrari agli immigrati nelle due recenti elezioni statali della Germania orientale. Con il terzo Stato, il Brandeburgo, che andrà alle urne tra poco meno di una settimana, recenti sondaggi mostrano che la sicurezza è in cima alle preoccupazioni dei cittadini. Anche le elezioni federali tedesche sono previste per il prossimo anno.

La scorsa settimana, il ministro dell'Interno Nancy Faeser ha ordinato di estendere i controlli sui passaporti già in vigore alle frontiere austriache, polacche, svizzere e ceche ai confini della Germania a ovest e a nord, alle frontiere francesi, danesi, lussemburghesi, olandesi e belghe.

Berlin's Interior Ministry

Trentamila respinti al confine tra Germania e Austria da ottobre 2023

Faeser ha dichiarato la scorsa settimana che i tedeschi hanno respinto trentamila persone al confine con l'Austria dall'ottobre 2023, ma Niederfranke avverte che questo numero non è utile perché non rappresenta il numero totale di persone che sono bandite dalla Germania.

"Dobbiamo stare attenti a questo numero, perché non significa che queste persone non siano entrate in Germania in nessun momento. Significa solo che a un certo punto la polizia tedesca li ha respinti e questo può avvenire per una serie di motivi. La polizia tedesca può respingere qualcuno quando non ha i documenti validi, il visto valido. Il numero può anche significare che qualcuno ha dimenticato il passaporto e poi è autorizzato a entrare in un secondo momento con documenti validi, ma viene comunque conteggiato in questo numero.

È probabile che questi controlli siano efficaci?

"Le ricerche hanno dimostrato che di solito con questi controlli alle frontiere non vengono presi i pesci grossi, ma quelli piccoli. E nemmeno tutti i contrabbandieri vengono presi, perché ovviamente sanno dove sono i controlli di frontiera e trovano modi diversi per farlo", aggiunge Niederfranke.

Tuttavia, dopo il precedente attacco con coltello al Festival delle Diversità di Solingen, che ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto, l'anno scorso il sospetto di origine siriana era stato destinato al rimpatrio in Bulgaria, ma la polizia non lo ha trovato nel suo rifugio quando è andata a espellerlo.

Niederfranke avverte che ci sono molti effetti negativi per questi controlli, soprattutto perché l'Ue nella zona Schengen gode di libertà di movimento all'interno delle frontiere esterne. Le aziende di trasporto, compreso il trasporto merci, e i pendolari che vivono in un Paese e si spostano al di là del confine rischiano di subire l'impatto di lunghe code alla frontiera.

"Le persone devono andare avanti e indietro per lavoro o devono trasportare merci. Ovviamente è molto fastidioso essere bloccati al controllo di frontiera ogni giorno", ha spiegato Niederfranke.

L'autrice afferma inoltre che gli studiosi di diritto stanno esaminando attentamente se sia possibile respingere i richiedenti asilo al confine tedesco e sostengono che non sia legale ai sensi del diritto dell'Ue.

Cameras in Berlin

Niederfranke sostiene che anche i costi e la quantità di personale necessario al confine tedesco sono un effetto negativo, ricordando che saranno gli agenti della polizia federale a essere trasferiti, nonostante la carenza di personale all'interno della polizia. Un sindacato di polizia chiede che vengano creati altri cinquemila posti per questo compito.

"Il costo è, ovviamente, molto elevato per creare l'infrastruttura necessaria a dispiegare questi agenti di polizia", afferma l'esperta.

Il peso politico dell'aumento dei controlli

Con la Polonia, la Grecia e l'Austria che hanno fortemente criticato la decisione del governo tedesco di introdurre questi controlli, il tessuto dell'Ue potrebbe rischiare di essere destabilizzato.

Niederfranke afferma che, sebbene l'Austria abbia condannato duramente l'aumento dei controlli e abbia dichiarato che non avrebbe collaborato, i controlli alle frontiere tra Austria e Germania esistono da anni, ma che parte del clamore potrebbe essere legato al fatto che a settembre si terranno le elezioni in Austria.

D'altra parte, la decisione di estendere i controlli è stata accolta con favore dal leader ungherese Viktor Orban, che si è sentito "come se il cancelliere tedesco Olaf Scholz fosse ora d'accordo con la sua politica, cosa che non credo il governo tedesco voglia necessariamente".

Niederfranke afferma inoltre di aver sentito che i funzionari dell'Ue non sono soddisfatti dei controlli.

"Per quanto riguarda le discussioni sul nuovo patto, la riforma del sistema europeo di asilo, la Germania era anche una voce più progressista e ora sta tornando leggermente indietro. Quindi non è proprio un percorso chiaro del governo tedesco e questo frustra molti partner europei".

L'Ue potrebbe bloccare questi controlli e portare la Germania in tribunale?

"La Commissione non è sempre contenta quando uno Stato membro introduce controlli temporanei alle frontiere, perché ciò è contrario all'idea dell'Unione europea e all'idea della zona Schengen", afferma Niederfranke.

I controlli alle frontiere sono stati introdotti come "ultima risorsa" contro il terrorismo, ma è possibile che l'Ue li consideri illegali e porti la Germania in tribunale.

"Ci sono regole molto specifiche che stabiliscono quando uno Stato membro può introdurre controlli temporanei alle frontiere", afferma l'esperta. "E ora è più facile sostenere l'introduzione di controlli alle frontiere. Ed è anche possibile mantenerli in vigore per un periodo più lungo. Ma come Stato membro, è ancora necessario sostenere che c'è una seria minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza. Questa è la base su cui si deve sostenere l'introduzione di questi controlli alle frontiere".

Niederfranke ritiene improbabile che la Commissione porti la Germania in tribunale, visti i precedenti esempi di Stati membri che hanno introdotto controlli alle frontiere interne.

German police at the border of Poland and Germany in Goerlitz

Quindi, anche se la Commissione ritiene che questo sia illegale, bisogna vedere se porterà effettivamente la Germania in tribunale". E con una Commissione che ha virato leggermente a destra con le ultime elezioni parlamentari a livello europeo, direi che non è molto probabile che compia questo passo".

Se l'Ue deciderà di portare la Germania in tribunale, potremmo aspettarci un annuncio nei prossimi due mesi.

Tuttavia, visto che il numero di richieste di asilo è diminuito del 20% rispetto all'anno scorso, potrebbe essere difficile sostenere che la Germania avesse bisogno di introdurre controlli come ultima risorsa.

Come funziona la procedura di asilo

Una delle idee sbagliate più diffuse dai media riguarda il funzionamento della procedura di asilo secondo le regole di Dublino.

Niederfranke spiega che non è necessariamente il primo posto in cui una persona arriva a fare domanda di asilo. Ci sono anche una serie di domande, come ad esempio se la persona è un minore non accompagnato, se ha familiari stretti in un altro Stato membro, o se un coniuge ha fatto domanda di asilo in un altro Stato membro, allora quello Stato membro sarà responsabile anche per il coniuge. Inoltre, se un visto è stato concesso in passato da un altro Stato membro, anche questo Stato membro sarà responsabile.

Se nessuna di queste risposte è applicabile, si dovrà indicare il Paese in cui la persona è stata registrata per la prima volta, con le impronte digitali.

"A volte le persone non vengono registrate in Italia o in Grecia e poi raggiungono, ad esempio, l'Austria", dove non hanno familiari in altri Stati né hanno ricevuto un visto da uno Stato membro in precedenza, aggiunge Niederfranke.

"Quindi il sistema di Dublino è un po' più complicato, ma è comunque vero che i Paesi che sono al confine e alla frontiera esterna sono responsabili della maggior parte delle richieste di asilo nell'Unione europea. E questo non è cambiato con la nuova riforma. Ciò che è cambiato è che si è voluto rendere il sistema un po' più equilibrato e introdurre il cosiddetto meccanismo di solidarietà".

Quest'anno il sistema di asilo nell'Ue è stato riformato e ora significa che gli Stati membri che accolgono meno richiedenti asilo "devono contribuire in modo diverso. E come contribuiscono, possono decidere di accogliere, reinsediare, ricollocare persone dall'Italia", ad esempio. "Ma possono anche dire che pagheranno. Quindi daranno un contributo finanziario". Nella maggior parte dei casi l'Italia si rifiuta di riprendere i richiedenti asilo.