Le restrizioni post-mandato per i membri delle istituzioni europee impongono un periodo di riflessione tra la fine del mandato e la possibilità di svolgere attività di lobbying

Dopo alcune settimane di pausa estiva, gli eurodeputati sono tornati a Bruxelles, rivedendo i loro dossier e partecipando a incontri per il ritorno al lavoro. Altri, che hanno perso il loro seggio alle elezioni di giugno, potrebbero iniziare un nuovo lavoro nella bolla dell'Ue.

Ma quali regole si applicano a loro nella ricerca di un nuovo impiego?

In seguito al cosiddetto Qatargate, uno scandalo politico venuto alla luce nel 2022 che ha coinvolto eurodeputati e lobbisti che avrebbero ricevuto fondi dai governi di Qatar, Marocco e Mauritania per promuovere i propri interessi, il Parlamento europeo ha inasprito le proprie regole in materia di trasparenza e integrità.

Vietate attività di lobbying al Parlamento Ue per almeno sei mesi dalla fine del mandato

Agli ex eurodeputati è ora vietato svolgere attività di lobbying presso il Parlamento per i sei mesi successivi alla fine del loro mandato. Per coloro che hanno perso il seggio a giugno, questo periodo di riflessione è ancora in corso.

Per Transparency International, un periodo di riflessione di sei mesi non è abbastanza lungo. "Era solo per aggiungere qualcosa, perché sappiamo tutti che nei primi sei mesi di mandato non succede praticamente nulla. Le commissioni devono ancora essere create. C'è poca attività legislativa", ha dichiarato a Euronews Shari Hind, responsabile delle politiche per l'integrità politica dell'Ue presso Transparency International.

Secondo Hind, questo blocco delle attività dovrebbe essere equivalente al periodo in cui gli eurodeputati ricevono l'indennità transitoria,* che viene comunque pagata con i soldi dei contribuenti. "L'indennità transitoria dura da cinque a 24 mesi, a seconda della durata del servizio. Quindi pensiamo che il periodo migliore in cui avere questo periodo di riflessione dovrebbe essere equivalente all'indennità di transizione", ha detto Hind.

Una volta trascorso questo periodo, gli ex eurodeputati devono elencare le loro attività di lobbying nel Registro per la trasparenza dell'Ue come tutti gli altri. Il database obbligatorio elenca le organizzazioni che cercano di influenzare i processi legislativi e decisionali delle istituzioni europee.

Inoltre, gli ex eurodeputati sono autorizzati ad accedere ai locali del Parlamento europeo nella loro precedente veste, ma non possono utilizzare questo accesso per esercitare pressioni sul Parlamento.

La pratica delle "porte girevoli"

Secondo un rapporto pubblicato da Transparency International, nel 2017 oltre il 50 per cento degli ex commissari e il 30 per cento degli ex eurodeputati che avevano lasciato la politica lavoravano per organizzazioni iscritte nel registro delle lobby dell'Ue.

Il rapporto "Access all areas: when Eu politicians become lobbyists" (Accesso a tutti i settori: quando i politici dell'Ue diventano lobbisti) ha mostrato che le aziende impiegavano ex funzionari per ottenere accesso al processo decisionale politico. Questa pratica è chiamata "porte girevoli". Si riferisce alla pratica di assumere nel settore privato personale che ha lavorato nel settore pubblico.

Oltre alla loro conoscenza di particolari questioni, questi ex funzionari pubblici sono interessanti per il settore privato grazie alla loro rete di contatti. "È una questione di contatti che possono avere. E l'influenza che possono avere", ha detto Hind.

Ad esempio, nel 2017 il 50 per cento dei lobbisti registrati da Google lavorava per l'Ue. Inoltre, le "porte girevoli" sono davvero democratiche se, mentre sono ancora in carica, gli eurodeputati possono già avere contatti non ufficiali con altre entità?

"C'è da chiedersi se stiano lavorando per rappresentare, ad esempio nel caso degli eurodeputati, i cittadini che li hanno eletti o già il nuovo datore di lavoro", ha spiegato Hind. Una volta assunto il nuovo incarico, il dipendente utilizzerà i contatti avuti come funzionario pubblico", ha aggiunto la Hind.

Hind ha affermato che è difficile quantificare e regolamentare questa pratica a causa dell'area grigia che circonda la definizione di lobbying: "A volte ci sono attività che non verrebbero definite necessariamente come lobbying, ma che comunque influenzano il processo decisionale dell'Ue".

Quali sono le regole per gli altri funzionari dell'Ue

Per la legislatura 2024-2029, il Parlamento europeo conterà 720 seggi, ovvero 15 eurodeputati in più rispetto alla legislatura precedente. Circa il 54 per cento degli eurodeputati sono nuovi arrivati, in leggero calo rispetto al 61 per cento del 2019. Ciò significa che circa 350 eurodeputati hanno perso il loro seggio a giugno.

Il Portogallo ha la quota più alta di rinnovamento degli eurodeputati (95 per cento), con 20 nuovi eurodeputati su 21. L'Estonia ha la quota più bassa di rinnovo dei deputati (14 per cento), con un nuovo deputato su sette. Il periodo di riflessione varia per gli altri dipendenti pubblici.

Agli ex membri della Commissione europea è vietato fare attività di lobbying per due anni dopo la fine delle loro funzioni su questioni legate al loro precedente portafoglio. Durante questo periodo, devono notificare all'istituzione se intendono iniziare una nuova attività professionale.

Il termine legale per gli ex presidenti della Commissione europea è di tre anni, per gli ex presidenti del Consiglio europeo è di 18 mesi e per i ruoli di alta dirigenza è di un anno. Gli altri dipendenti pubblici devono ottenere l'approvazione dei loro superiori prima di riqualificarsi professionalmente in attività di lobbying.