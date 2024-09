Di Euronews

La polizia locale ha fatto sapere che un uomo è stato neutralizzato nei pressi del consolato israeliano a Monaco di Baviera. Non è ancora chiaro il motivo per cui la persona sia stata considerata sospetta

Paura a Monaco di Baviera, in Germania. La polizia locale ha dichiarato che giovedì gli agenti hanno neutralizzato una persona sospetta in un'area vicina al consolato israeliano e al museo sulla storia nazista della città.

La polizia ha dichiarato sul social network X che la persona è stata colpita nella sparatoria, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Ha detto che non ci sono prove di altri sospetti collegati all'incidente. Non sono state fornite informazioni immediate sul motivo per cui la persona è stata considerata sospetta.

L'incidente è avvenuto nella zona di Karolinenplatz, vicino al centro di Monaco. La polizia ha dichiarato di aver aumentato la presenza nella città, la terza più grande della Germania, ma di non avere indicazioni di incidenti in altri luoghi o di altri sospetti.