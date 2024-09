Da Oslo a Budapest: le migliori e le peggiori metropolitane d'Europa

Un nuovo studio rivela le migliori e le peggiori metropolitane europee. Nella lista c'è anche Roma

Vi siete mai chiesti quali siano le città europee con le reti metropolitane migliori, peggiori i più trafficate? Una nuova ricerca fornisce risposte a questi quesiti. La società di deposito bagagli Bounce ha esaminato tutti i servizi delle capitali del continente e ha fatto alcune scoperte sorprendenti. Ad esempio, sebbene la metropolitana di Londra sia forse la più famosa di tutte, non rientra nemmeno nella top five delle migliori. Ha perso punti per l'enorme numero di passeggeri e per la confusione che la rende difficilmente fruibile per i turisti.

Nella sua ricerca, la società ha preso in considerazione un'ampia gamma di fattori: dal punteggio medio delle recensioni su Google delle stazioni alla distanza percorsa dalla rete; dal numero di fermate al totale di passeggeri annui. Ma è stata valutata anche la percentuale recensioni online, positive e negative, rispetto a ciascun servizio offerto. I dati sono stati poi combinati in un voto finale unico.

È importante notare che le metropolitane di Mosca e Kiev sono state escluse a causa della guerra in corso in Ucraina, mentre la metropolitana di Minsk non è stata inclusa a causa dell'avviso di livello 4 del Dipartimento di Stato americano che sconsiglia di recarsi in Bielorussia.

Dove si trova la migliore rete metropolitana d'Europa?

Oslo si è piazzata al primo posto della classifica, con un punteggio di 8,06 su 10. La capitale norvegese, nota per il suo sistema di trasporto pubblico efficiente, con la sua Oslo T-Bane (o T-banen i Oslo), vanta 101 stazioni che coprono 85 km di tracciato. Serve tutti e 15 i quartieri della città e si estende in parte anche nel vicino comune di Baerum. In totale le linee sono cinque e un'altra è in costruzione.

La stazione più frequentata del sistema è Jernbanetorget. Fa parte del più grande hub di trasporto della Norvegia, insieme alla stazione degli autobus di Oslo, alla stazione ferroviaria centrale e a quella dei tram. Jernbanetorget è stata descritta come "facile da girare", "molto ben organizzata" e "bella e pulita" nelle numerose recensioni online.

Un'immagine della metropolitana di Oslo Nan Wisanmongkol via UnSplash

Segue la metropolitana di Sofia con un punteggio di 7,64 su 10. Quella della capitale bulgara è l'unica del Paese e una delle più recenti dello studio, essendo stata aperta ai passeggeri solo nel 1998. La rete metropolitana della città copre 52 km di binari ed è accessibile attraverso 47 stazioni, tra cui una all'aeroporto. Questa stazione in particolare ha un punteggio di 4,10 su 5 nelle recensioni di Google ed è la preferita dai passeggeri, che apprezzano la nutrita segnaletica in lingua inglese, comprese le istruzioni per il pagamento che, a loro dire, la rendono semplice e accessibile per i visitatori stranieri.

I turisti e gli abitanti del luogo apprezzano anche le stazioni Aleksandar Malinov e Moesia/NBU, che hanno entrambe ottenuto un punteggio di 4,70 su 5 nelle recensioni di Google. La prima è situata nella zona di Mladost, nella parte meridionale di Sofia, e viene spesso elogiata per la sua architettura: in particolare ospita una moderna opera d'arte simile a una foresta che decora una delle sue piattaforme. La stazione della metropolitana Moesia/NBU, situata in una zona periferica della parte occidentale di Sofia, secondo gli utenti vanta una pulizia eccezionale.

La metropolitana di Atene offre un trasporto pubblico economico, rapido e regolare

Al terzo posto si trova la capitale greca Atene, con un punteggio di 7,29 su 10. La rete cittadina offre un collegamento diretto con l'aeroporto, che consente ai viaggiatori di accedere al centro della città con un trasporto pubblico economico, rapido e regolare. È inoltre collegata alla trafficata area portuale del Pireo, che consente di raggiungere in traghetto molte destinazioni delle isole greche.

La metropolitana di Atene ha 62 stazioni su 70 km di tracciato e conta più di un quarto di milione di passeggeri all'anno, il che la rende parte integrante dell'infrastruttura di trasporto della città. Il punteggio medio delle recensioni su Google per tutte le stazioni della metropolitana della città è di 4,10 su 5, anche se la stazione più trafficata, quella di Syntagma, ha ottenuto un punteggio di soli 3,50 su 5. Secondo Bounce, ciò è probabilmente dovuto al fatto che può essere molto trafficata, anche se alcune recensioni la elogiano per essere "moderna, spaziosa, pulita", e altre apprezzano le mostre al livello della biglietteria.

A completare la top 10 ci sono Madrid in Spagna e Varsavia in Polonia, che hanno ricevuto punteggi complessivi di 6,74 e 6,60 rispettivamente. Il resto della classifica è composto dalla metropolitana di Londra, da quelle di Lisbona e Copenaghen, che hanno ottenuto lo stesso punteggio, e infine dalle reti di Bucarest e Praga.

Le peggiori metropolitane si trovano in alcune delle città più visitate d'Europa

Al contrario, nonostante il fascino di Budapest, la sua metropolitana non ha nulla da invidiare alle altre. La rete di treni urbani della capitale ungherese è stata "eletta" la peggiore in Europa, con un punteggio di appena 3,13 su 10. Sebbene la metropolitana in questione sia relativamente piccola, con 48 stazioni su 39 km di tracciato, ha un numero molto elevato di passeggeri annuali, oltre 382 milioni. Mentre il punteggio medio delle recensioni su Google per tutte le stazioni della metropolitana è risultato essere un rispettabile 4,05 su 5, il 75% delle reazioni pubblicate online a post sulla metropolitana sono state di "odio", mentre solo l'1% di "amore".

La stazione di Határ út è la fermata meno apprezzata della città, con un punteggio di appena 2,80 su 5 nelle recensioni di Google. La strutture riceve molte critiche, con commenti che la descrivono come "un posto piuttosto sgradevole" e altri che dicono che "ha un aspetto terribile". La pulizia è un'altra delle principali lamentele della stazione, con gli internauti che lamentano "un sacco di spazzatura" ovunque e altri che la definiscono "semplicemente disgustosa".

La metropolitana di Budapest è considerata la peggiore in Europa Nelson Wong via UnSplash

Il secondo peggior servizio di metropolitana è risultato essere, forse sorprendentemente, quello di Bruxelles. La capitale belga, che ha 59 stazioni lungo 40 km di binari, ha ottenuto un punteggio di 3,20 su 10 nell'indice di Bounce. Sede dell'Unione Europea, la città ha una rete molto frequentata che trasporta più di 86 milioni di passeggeri all'anno, rendendola una parte vitale dell'infrastruttura cittadina e riducendo il traffico e la congestione stradale.

La stazione della metropolitana più trafficata, Gare du Midi, è anche la meno apprezzata, con un punteggio di appena 1,90 su 5 su Google. Alcuni si sono spinti a definire la stazione la peggiore del Belgio e persino d'Europa, affermando come sia "insicura" e "pericolosa", e un numero impressionante di persone ha fatto riferimento al forte odore di urina con cui i viaggiatori devono confrontarsi.

Anche la metropolitana di Roma ha ottenuto un punteggio basso

Subito dopo Bruxelles, al terzo posto tra le peggiori metropolitane d'Europa, c'è Roma. La metropolitana della capitale italiana può anche avere 64 km di binari, distribuiti in 73 stazioni, ma ha ricevuto un punteggio di 3,75 su 10. Pur essendo senza dubbio estesa e ben collegata alle altre opzioni di trasporto pubblico della Città Eterna, le stazioni della metropolitana hanno ricevuto un punteggio medio su Google di appena 3,60 su 5, con solo il 13,21% delle stazioni che ha ricevuto un punteggio di quattro o superiore.

Inoltre, il 34% delle reazioni online ai post sulla metropolitana di Roma sono "arrabbiate", a differenza delle reazioni "d'amore", che rappresentano solo il 9%. Quintiliani è la stazione della metropolitana di Romaconsiderata peggiore, con un punteggio di soli 2,40 su 5. Molti dei giudizi su questa stazione fanno riferimento alla mancanza di servizi, di personale e di sicurezza che, insieme alla "desolazione" dell'area circostante, fanno sentire molti viaggiatori poco al sicuro.

Le strutture della stazione, compresi gli ascensori e le biglietterie automatiche, sono state più volte segnalate come fuori servizio, rendendo il viaggio più difficile per i passeggeri. Alcuni passeggeri scontenti hanno definito Quintiliani "la stazione più inutile di sempre" e un "perfetto esempio di luogo mal curato".

Qual è la rete metropolitana più grande e più trafficata d'Europa?

La ricerca di Bounce non ha rivelato solo il meglio e il peggio dei servizi di metropolitana in Europa. Per esempio, è emerso che la metropolitana di Parigi ha 320 stazioni lungo i suoi 245 km di tracciato: più di qualsiasi altra rete metropolitana in Europa. È anche la più trafficata del continente, dopo Mosca, non inclusa nella ricerca di Bounce: il sistema parigino trasporta spesso quasi 1,5 miliardi di passeggeri all'anno, il che equivale a circa 4,1 milioni di passeggeri al giorno.

Oltre a essere famosa in tutto il mondo, la metropolitana di Londra copre la distanza maggiore di tutte le metropolitane europee. La rete della capitale inglese ha circa 402 km di binari, serviti da 272 stazioni. Ognuno dei 32 distretti della capitale inglese è ben servito dal sistema, colloquialmente chiamato "the Tube".

Il sistema si estende ben oltre i confini della città, raggiungendo le contee circostanti dell'Hertfordshire, del Buckinghamshire e del Surrey. Ogni anno circa 1,2 miliardi di persone, che vivono nel centro città o nelle aree circostanti, utilizzano la metropolitana.

Una tipica insegna della metropolitana di Parigi Jametlene Reskp via UnSplash

Qual è la metropolitana meno trafficata d'Europa?

Londra ha una popolazione di oltre 9 milioni di abitanti, mentre Helsinki ne conta circa 600mila. Non sorprende quindi che la metropolitana della capitale finlandese sia la meno trafficata d'Europa. È anche il sistema più piccolo nello studio di Bounce, con appena 30 stazioni, ma è una metropolitana molto apprezzata, con una valutazione media su Google di 4,07.

"I trasporti pubblici in Europa sono generalmente di alto livello, relativamente economici e spesso ben segnalati con indicazioni e istruzioni in inglese, oltre che nella lingua locale, il che li rende più accessibili e facili da usare", afferma Cody Candee, CEO e fondatore di Bounce. "I viaggiatori in Europa potrebbero fare l'intero viaggio senza mai salire su un'auto. Molti aeroporti hanno una propria stazione metropolitana o ferroviaria con collegamenti diretti al centro città, mentre gli autobus e le metropolitane possono spesso portarvi in qualsiasi parte delle grandi città".

Anche se non tutte le metropolitane sono uguali, aggiunge, tutte hanno qualcosa da offrire: "Oltre a essere un modo veloce e pratico per spostarsi, molte stazioni hanno un design bellissimo e visitarle può essere un'esperienza in sé".