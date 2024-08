Nessuna quantità di fumo è sicura in nessuna fase della gravidanza. Un nuovo studio mostra i rischi di salute ai quali vanno incontro i neonati delle madri fumatrici

Fumare anche solo una o due sigarette al giorno prima o durante la gravidanza può portare a gravi problemi di salute per i neonati, secondo una nuova analisi su un campione di oltre dodici milioni di famiglie.

A livello globale, si stima che l'1,7 per cento delle donne in gravidanza fuma, anche se il tasso è dell'8,1 per cento in Europa e del 5,9 per cento nelle Americhe. Fumare durante la gravidanza può influire negativamente sulla salute del neonato, aumentando il rischio di parto prima del termine, basso peso alla nascita, crescita limitata del bambino e morte.

Nello studio, pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health, i ricercatori hanno analizzato la relazione tra il fumo e le principali complicazioni neonatali, come la necessità di ventilazione assistita subito dopo la nascita, il ricovero nell'unità di terapia intensiva neonatale, sospetto di sepsi, convulsioni o disfunzioni neurologiche.

Complessivamente, circa il 9,5 per cento dei neonati ha avuto questi problemi. Tuttavia, i ricercatori hanno riscontrato un 27 per cento di probabilità in più di avere diverse di queste complicazioni se la madre fumava prima della gravidanza e un 31 per cento in più se fumava in qualsiasi momento durante la gravidanza.

Anche il fumo leggero è dannoso durante la gravidanza

Sebbene i ricercatori siano da tempo a conoscenza degli esiti negativi legati al fumo durante la gravidanza, il nuovo studio indica che il fumo leggero non è sicuro, anche nei mesi precedenti la gravidanza.

"Qualsiasi tipo di fumo durante la gravidanza ha un impatto sugli esiti infantili", ha dichiarato a Euronews Health Caitlin Notley, che dirige il gruppo di ricerca sulle dipendenze presso l'Università dell'East Anglia in Inghilterra. Non è stata coinvolta nello studio.

L'analisi ha incluso quasi 12,2 milioni di coppie madre-neonato negli Stati Uniti e ha rilevato che i rischi per la salute si mantenevano anche dopo che i ricercatori avevano valutato altri fattori come l'età, l'etnia e il peso. Le donne con pressione alta o diabete non sono state incluse nello studio.

Tra le madri dello studio, il 9,3 per cento fumava prima della gravidanza, mentre il 7 per cento fumava nel primo trimestre, il 6 per cento nel secondo trimestre e il 5,7 per cento nel terzo trimestre.

Ridurre il fumo non è sufficiente

Gli esiti neonatali erano peggiori tra coloro che fumavano più tardi durante la gravidanza, ma le donne che smettevano di fumare durante la gravidanza avevano comunque un rischio maggiore di esiti neonatali sfavorevoli rispetto a quelle che non fumavano affatto.

I rischi erano più elevati anche per le forti fumatrici. I figli delle donne che fumavano 20 o più sigarette al giorno avevano il 29 per cento di probabilità in più di essere ricoverati in terapia intensiva. Tuttavia, per coloro che fumavano solo una o due sigarette al giorno il rischio di ricovero in terapia intensiva era del 13 per cento.

"È chiaro che ridurre il fumo, soprattutto durante la gravidanza, non è sufficiente", ha dichiarato Notley, sottolineando la necessità di smettere completamente di fumare per proteggere la salute del bambino.

Per le donne incinte può essere più difficile smettere di fumare perché il metabolismo della nicotina accelera durante la gravidanza, il che significa che il corpo la assorbe più rapidamente, ha spiegato Notley.

Secondo la dottoressa, le donne in gravidanza che cercano di smettere possono provare terapie sostitutive alla nicotina, come le gomme alla nicotina, e optare per una dose più alta se si ritrovano ancora a ricorrere alle sigarette.

Possono anche provare a sostituire le sigarette tradizionali con le sigarette elettroniche, che possono contenere nicotina ma non tabacco. Le ricerche sono contrastanti sugli effetti del vaping sugli esiti della gravidanza.

"È un approccio di riduzione del danno che consiste nel fare tutto il possibile per aiutare le donne a smettere di fumare", ha dichiarato Notley.