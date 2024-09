Inizialmente lanciata in solidarietà con i dipendenti dello stabilimento Audi di Bruxelles, la manifestazione di lunedì nella capitale belga è stata allargata per chiedere misure per preservare il settore industriale europeo

Sono venuti da Germania, Italia e Ungheria per sostenere i sindacati belgi. Più di cinquemila persone, secondo la polizia, si sono riunite lunedì nella capitale belga per sostenere i dipendenti della fabbrica Audi di Bruxelles e i loro subappaltatori, ma anche per chiedere una politica industriale europea ambiziosa per difendere i posti di lavoro nel continente.

A luglio, Audi ha annunciato la ristrutturazione dello stabilimento di Bruxelles, suscitando la rabbia dei dipendenti. Questa rabbia si è ora diffusa oltre il produttore tedesco. Anche la casa madre Volkswagen ha annunciato chiusure in Germania. L'intero settore sta tremando di fronte alla concorrenza internazionale.

I manifestanti chiedono all'Ue politiche industriali competitive

Maurizio Reggia è venuto dall'Italia per rappresentare il suo sindacato Fiom. "Chiediamo all'Unione Europea di mettere in campo politiche industriali che diano risposte ai lavoratori che guardano al futuro, perché crediamo che questo da solo non basti per affrontare le sfide che abbiamo davanti".

L'industria automobilistica sta affrontando una serie di sfide. Le vendite di autovetture in Europa sono diminuite del 4,6 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente e l'arrivo delle auto elettriche cinesi preoccupa i produttori in un mercato destinato a crescere.

Tutti questi fattori hanno portato i manifestanti ad affermare che la risposta non può che essere europea. "Abbiamo bisogno di una strategia più globale. Ad esempio, i costi dell'energia sono troppo elevati. Abbiamo bisogno di un piano industriale per il futuro dei nostri posti di lavoro. Abbiamo bisogno di un piano industriale per il futuro dei nostri posti di lavoro", spiega il deputato belga del Ptb ed ex dipendente dello stabilimento di Bruxelles.

"L'elettrificazione dell'industria automobilistica, ad esempio, richiede molti investimenti. Ma in questo momento i grandi marchi non stanno facendo gli investimenti necessari. Stanno risparmiando sui lavoratori".

Tra i manifestanti, molti mettono in discussione la reindustrializzazione dell'Europa, nonostante sia stata annunciata diversi anni fa. "Ci stanno letteralmente divorando e non so se siamo in grado di fare qualcosa", ha dichiarato Brigitte Peters, dipendente dell'Audi.

Questa manifestazione si svolge in un momento particolare della vita politica europea. Le nuove squadre istituzionali dell'Ue si stanno insediando e il mondo sindacale europeo cerca di far sentire la propria voce all'inizio di questo mandato.