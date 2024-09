Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Secondo un documento trapelato e ottenuto da Euronews, la Commissione europea raccomanderà il divieto di fumare nelle terrazze dei caffè, alle fermate degli autobus e negli zoo e prevede di includere anche i prodotti senza nicotina

Secondo una bozza trapelata da Euronews, la Commissione europea proporrà di estendere i divieti di fumo esistenti alle aree esterne, compresi i prodotti innovativi che non contengono nicotina.

I piani, che dovrebbero essere adottati dall'esecutivo dell'Ue martedì, amplierebbero le attuali linee guida del 2009 volte a ridurre l'esposizione al fumo passivo nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro e nei trasporti pubblici.

L'ultima versione della bozza - visionata da Euronews e ancora soggetta a modifiche - mira a ripulire gli spazi pubblici, non solo dal fumo di sigaretta, riflettendo le crescenti preoccupazioni sui rischi per la salute posti dai nuovi prodotti del tabacco come i vapes.

Le linee guida non sono giuridicamente vincolanti, ma forniscono agli Stati membri un quadro di riferimento da seguire nell'ambito di sforzi più ampi per ridurre i tumori legati al tabacco. La Commissione sostiene che nei primi anni di applicazione, dal 2009 al 2012, si è già registrato un calo dell'esposizione.

Puntare a limitare i nuovi prodotti del tabacco

Le nuove raccomandazioni della Commissione mirano ad affrontare una gamma più ampia di prodotti emergenti, tra cui "i prodotti del tabacco riscaldati e le sigarette elettroniche, sia contenenti nicotina che prive di nicotina".

Allo stesso modo, la Commissione vuole includere anche "i surrogati del tabacco e qualsiasi altro prodotto che emette fumo e/o aerosol", si legge nel documento trapelato.

Questi prodotti, spesso commercializzati come alternative più sicure al fumo tradizionale, espongono comunque chi ne fa uso a sostanze chimiche nocive, si legge nel documento. "Le prove sull'uso dei prodotti emergenti come ausilio alla disassuefazione sono inconcludenti", si legge nel documento.

Il giro di vite arriva in mezzo a prove sempre più evidenti che l'esposizione alle "sigarette elettroniche, sia con che senza nicotina, espone (chi è nelle vicinanze e chi ne fa uso) a livelli quantificabili di particolato e a sostanze tossiche e contaminanti fondamentali", si legge nella bozza.

Nuove aree dove sarà vietato fumare

Una caratteristica fondamentale della proposta è l'estensione del divieto di fumo a vari spazi esterni, finora regolamentata caso per caso nei singoli Stati membri.

"Il livello di copertura delle norme antifumo varia notevolmente in base al tipo di ambienti in cui si fuma e il livello generale di copertura degli spazi esterni nelle politiche antifumo è basso", ha dichiarato la Commissione per giustificare la necessità di una protezione più ampia negli spazi pubblici.

Secondo le nuove linee guida, le aree esterne o semi-esterne, definite come spazi parzialmente coperti o chiusi come tetti, balconi, portici e patii, associate a strutture di servizio come ristoranti, bar e caffè, dovrebbero diventare zone libere dal fumo.

Anche gli snodi del trasporto pubblico, comprese le fermate degli autobus e gli aeroporti, dovrebbero essere coperti e il fumo sarebbe vietato anche nelle aree esterne collegate ai luoghi di lavoro, agli ospedali e alle case di cura.

Sono incluse anche le aree ricreative in cui sono presenti bambini, compresi i parchi giochi pubblici, i parchi di divertimento, le piscine e gli zoo, così come le strutture educative, dall'asilo all'università.

La lobby del tabacco

La proposta della Commissione, originariamente prevista per gennaio, è stata ritardata, sollevando preoccupazioni circa l'impegno dell'Ue nella sua agenda antitabacco. Anche la riforma della direttiva Ue sulla tassazione del tabacco è stata rinviata al 2025 e alcuni si sono chiesti se l'industria del tabacco abbia influenzato queste decisioni.

In un rapporto del dicembre 2023, il Mediatore europeo ha criticato la Commissione per non aver rivelato gli incontri con i lobbisti dell'industria del tabacco.

Nonostante queste battute d'arresto, il commissario uscente per la Salute Stella Kyriakides sembra destinata ad aggiornare le raccomandazioni del Consiglio domani, a poche settimane dalla fine del mandato della Commissione.

"L'uso del tabacco, la dipendenza da nicotina e le malattie indotte dal tabacco non dovrebbero avere spazio nel futuro dell'Europa", ha dichiarato Kyriakides in una dichiarazione in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.

Le linee guida rivedute fanno parte del più ampio Piano della Commissione per sconfiggere il cancro, che mira a raggiungere una "generazione senza tabacco" entro il 2040, a ridurre il consumo di tabacco del 30 per cento entro il 2025 e a ridurre la percentuale di fumatori nell'Ue ad appena il 5 per cento.