Dopo la rivelazione dell'identità dell'uomo dietro il fallito attentato contro Donald Trump domenica, i soldati ucraini e altre fonti hanno rivelato che Ryan Routh è stato ripetutamente messo in guardia per le sue azioni "illegali", mentre altri lo hanno etichettato come "truffatore"

All'indomani del fallito attentato di domenica a Donald Trump nel suo campo da golf di Mar-e-Lago, in Florida, sono stati gli ucraini a rimanere maggiormente scioccati dalla notizia.

Ryan Wesley Routh, arrestato per il presunto tentativo di uccidere l'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali di novembre, aveva un forte interesse per l'Ucraina. Secondo i media, Routh ha ripetutamente affermato di aver gestito un programma di reclutamento di volontari internazionali per combattere per l'Ucraina contro l'invasione su larga scala della Russia.

I soldati ucraini parlano del presunto attentatore di Trump

Tuttavia, i suoi tentativi di portare combattenti, in particolare dall'Afghanistan, non sono stati accolti a braccia aperte. Decine di post di soldati delle Forze Armate dell'Ucraina, che di solito non rivelano la loro identità per motivi di sicurezza, sono apparsi su X, condividendo schermate dei loro presunti scambi con Ryan Wesley Routh.

Molte di queste mostrano che Routh è stato ripetutamente invitato dai soldati ucraini e dai membri della Legione Internazionale a smettere di travisarsi come reclutatore, poiché i suoi metodi erano discutibili e si riflettevano negativamente sull'Ucraina.

Ryan Wesley Routh partecipa a una manifestazione nel centro di Kiev, in Ucraina, sabato 30 aprile 2022 Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Un resoconto specifico di un ex membro della Legione Internazionale ha condiviso numerosi avvertimenti su Routh già nel novembre 2023. La persona, la cui identità è stata confermata dalla direttrice di Protect a Volunteer Rachel Jamison, ha affermato che Routh non è mai stato ufficialmente affiliato all'unità di volontariato straniera. Ha anche condiviso le informazioni personali delle persone senza autorizzazione e, in particolare, avrebbe voluto far entrare illegalmente in Ucraina cittadini afghani.

"Ryan Routh ha molti post pubblici su Facebook in cui parla di far entrare soldati in Ucraina nel 2023 e 2024. Non ha alcuna autorità per agire per conto dell'Ucraina e ignora le leggi sui visti", si legge in uno dei post di X del giugno di quest'anno sulle azioni di Routh in Ucraina.

"Routh sta trafficando esseri umani, truffando persone o cercando di infrangere le leggi di quanti più Paesi possibile cercando di far entrare clandestinamente persone in Ucraina per combattere. È un comportamento non etico, non professionale e inaccettabile. Peggio ancora, lo fa insistendo sul fatto che sta aiutando l'Ucraina".

Cosa pubblicizzava Routh sul suo sito web

Routh ha ripetutamente condiviso il suo sostegno all'Ucraina su varie piattaforme di social media. Un sito web dedicato, chiamato "Fight for Ukraine" (Lotta per l'Ucraina), con le sue informazioni di contatto, compresi e-mail e numero di telefono, era ancora online nel pomeriggio di lunedì. Euronews ne ha confermato l'autenticità dopo averlo identificato esaminando i suoi post passati su X e altri social media e confrontando i dati personali disponibili pubblicamente.

Attraverso questo sito web, Routh ha pubblicizzato i suoi presunti sforzi di reclutamento, fornendo dettagli piuttosto vaghi su come gli stranieri di "tutte le età, sesso e livelli di abilità" potessero unirsi all'esercito ucraino.

In particolare, forniva istruzioni dettagliate su come i potenziali volontari potessero entrare in Ucraina, affermando che potevano "semplicemente prendere tutto l'equipaggiamento militare e i soldi e volare a Cracovia" in Polonia. Da lì, il sito web forniva il seguente itinerario: prendere un treno intercity o un autobus fino a Przemyśl e poi un treno locale o un autobus fino al valico di frontiera di Medyka con l'Ucraina.

Sebbene Medyka sia un valico di frontiera molto popolare per entrare e uscire dall'Ucraina, è uno dei tanti e non è chiaro il motivo per cui il sito web associato a Routh abbia suggerito questo itinerario. Il resto delle istruzioni su cosa fare dopo aver attraversato il confine sono ancora più confuse.

"Dite alla guardia di frontiera che volete unirvi alla Legione Internazionale e vi porteranno all'ufficio per incontrare Nazar e i leader", si legge. Sebbene non sia chiaro chi siano "Nazar" e gli innominati "leader" e perché si trovino in un ufficio al confine, le informazioni sono fuorvianti e travisano il processo di reclutamento della Legione Internazionale.

Un soldato colombiano volontario della Legione Internazionale ucraina in un memoriale improvvisato per i soldati ucraini caduti in Piazza Indipendenza a Kiev, luglio 2023 AP Photo/Efrem Lukatsky

La Legione Internazionale fa legalmente e ufficialmente parte delle Forze Armate dell'Ucraina (Afu) e ha un processo di reclutamento ben consolidato, che inizia con controlli approfonditi prima dell'arrivo in Ucraina. Le potenziali reclute devono anche provenire da un ambiente militare e avere un addestramento e un'autorizzazione appropriati, contrariamente a quanto affermato da Routh, "di tutte le età e di tutti i livelli".

Una volta accettate, le reclute non sono mercenari, ma legali servitori delle Afu, proprio come tutti gli altri ucraini e non cittadini. Il loro reclutamento non è una decisione ad hoc presa sul posto al loro arrivo.

Il sito web associato a Routh continua con le istruzioni passo-passo: "Esaminano il vostro passaporto e controllano il vostro telefono per assicurarsi che non siate russi. Se si viene accettati, si va direttamente in una base vicina e ci si addestra". In realtà, l'adesione alla Legione Internazionale non funziona così. La Legione Internazionale e altre autorità esaminano gli aspetti formali della domanda e notificano al candidato l'eventuale assunzione. Solo allora vengono inviati alle unità appropriate.

Secondo il sito ufficiale della Legione internazionale, le singole unità esaminano il dossier e forniscono un feedback. "Se un'unità vi seleziona, sarete informati su come contattarla direttamente per un colloquio finale con uno dei vostri futuri comandanti o con un reclutatore dell'unità", afferma la Legione, sottolineando che il processo preparatorio nella sua fase iniziale richiede almeno tre settimane per essere completato prima del viaggio.

Inoltre, il sito web associato a Routh riportava il seguente avvertimento: "Non chiamate l'ambasciata del vostro Paese per chiedere l'autorizzazione a unirvi alla lotta, prendete semplicemente un aereo e venite in Ucraina a unirvi a noi".

Il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'invasione su larga scala da parte della Russia, il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che introduce un regime di esenzione dal visto per gli stranieri disposti ad aiutare a proteggere l'Ucraina dall'aggressione russa durante la legge marziale.

Tuttavia, il suo avvertimento alle potenziali reclute di non contattare o informare l'ambasciata non ha nulla a che fare con il processo di reclutamento ufficiale della Legione Internazionale e va contro le norme nazionali di diversi Paesi che vietano ai loro cittadini di partecipare a guerre all'estero.

Nel frattempo, la Legione Internazionale ha smentito tutte le affermazioni sul coinvolgimento di Routh, dichiarando a Euronews che Routh non ha mai fatto parte, non è mai stato associato o collegato alla Legione Internazionale a nessun titolo". "Qualsiasi affermazione o suggerimento che indichi il contrario è del tutto inesatto", ha aggiunto la dichiarazione.

Cosa ci faceva Routh in Ucraina, Azov chiarisce: "Nessun legame"

All'indomani dell'incidente di domenica, i media si sono affrettati a sottolineare le sue dichiarazioni pubbliche di sostegno all'Ucraina. Da allora è stato identificato come partecipante a diversi raduni pro-Ucraina a Kiev, tra cui un evento della Brigata Azov nel 2022, provocando una risposta dell'unità militare che respinge qualsiasi legame con Routh. "Vorremmo dichiarare ufficialmente che Ryan Wesley Routh non ha alcun legame con Azov e non ha mai avuto alcun legame con Azov", ha dichiarato l'unità in un comunicato su X.

"Riteniamo che la diffusione della narrativa sul possibile collegamento tra Azov e Ryan Wesley Routh stia facendo il gioco della propaganda russa e screditi la 12ª Brigata delle Forze Speciali Azov della Guardia Nazionale Ucraina e le Forze di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina in generale", ha aggiunto.

Secondo quanto riportato dal New York Times nel 2023, Routh avrebbe dichiarato di voler aiutare Kiev a respingere l'aggressione di Mosca e di essersi recato in Ucraina subito dopo l'inizio della guerra per contribuire al reclutamento di soldati afghani fuggiti dai talebani due anni prima.

Routh ha detto che decine di soldati avevano manifestato interesse e che stava cercando di trasferirli dal Pakistan e dall'Iran in Ucraina. Tuttavia, non è chiaro se Routh sia riuscito a portare in Ucraina qualche volontario straniero dopo queste dichiarazioni.

Un post di luglio su Facebook suggerisce che in estate stava ancora cercando attivamente di reclutare soldati stranieri per la causa ucraina, ma non riusciva a ottenere l'autorizzazione necessaria. "Soldati, per favore non chiamatemi", ha detto sulla piattaforma di social media. "Stiamo ancora cercando di far accettare all'Ucraina i soldati afghani e speriamo di avere delle risposte nei prossimi mesi... per favore abbiate pazienza".