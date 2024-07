Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Un nuovo studio svedese dimostra l'affidabilità di un test del sangue disponibile in commercio per diagnosticare l'Alzheimer. Servono, però, delle linee guida

Gli esami del sangue per la malattia di Alzheimer mirano ad aiutare i medici a diagnosticare la patologia in modo più rapido e accurato, ma sono utilizzati soprattutto in contesti di ricerca controllati.

Un nuovo studio svedese ne dimostra l'affidabilità anche in contesti sanitari reali.

Lo studio, condotto su oltre 1.200 pazienti con lievi sintomi di mancanza di memoria, ha rilevato che un esame del sangue per l'Alzheimer ha un'affidabilità del 90% nelle cure primarie.

La diagnosi di Alzheimer può essere complicata, in quanto richiede una scansione cerebrale di difficile accesso o una scomoda puntura lombare. Molti pazienti vengono diagnosticati in base ai sintomi e agli esami cognitivi.

Nello studio svedese, i pazienti che si sono recati da un medico di base o da uno specialista per disturbi della memoria hanno ricevuto una diagnosi iniziale con esami tradizionali, hanno fornito sangue per le analisi e si sono sottoposti poi a una puntura lombare o a una scansione cerebrale di conferma.

I ricercatori dell'Università di Lund hanno riferito domenica, in occasione della conferenza internazionale dell'Alzheimer's Association a Filadelfia, che l'analisi del sangue era molto più accurata.

La diagnosi iniziale dei medici di base è stata accurata al 61% e quella degli specialisti al 73%, ma l'esame del sangue è stato accurato al 91%, secondo i risultati pubblicati sul Journal of the American Medical Association.

"L'esame del sangue è in grado di determinare con il 90% di precisione se una persona con perdita di memoria è affetta da Alzheimer", ha dichiarato in un comunicato Sebastian Palmqvist, professore associato di neurologia all'Università di Lund e uno dei coautori dello studio.

Oskar Hansson, professore di neurologia presso la Lund University e l'altro autore principale, ha aggiunto in un comunicato che "la diagnosi precoce è fondamentale per lo sviluppo di nuovi trattamenti che rallentino la progressione della malattia".

"I prossimi passi includono la definizione di chiare linee guida cliniche per l'uso del test del sangue nell'assistenza sanitaria", ha detto Hansson.

Quali sono gli esami del sangue più efficaci per l'Alzheimer?

I laboratori hanno iniziato a offrire una serie di test in grado di rilevare alcuni segni dell'Alzheimer nel sangue.

Gli scienziati sono entusiasti del loro potenziale, ma i test non sono ancora ampiamente utilizzati perché ci sono pochi dati che guidano i medici su quale tipo di test ordinare e quando.

"Quali sono i test di cui possiamo fidarci?", ha chiesto la dottoressa Suzanne Schindler, neurologa della Washington University di St. Louis, che fa parte di un progetto di ricerca che sta esaminando questo aspetto.

Mentre alcuni sono molto accurati, "altri test non sono molto meglio di un lancio di moneta".

La varietà dei test offerti è quasi "un far west", ha detto il dottor John Hsiao del National Institute on Ageing. Misurano biomarcatori diversi, in modi diversi.

I medici e i ricercatori dovrebbero utilizzare solo gli esami del sangue che hanno dimostrato di avere un tasso di accuratezza superiore al 90%, ha dichiarato Maria Carrillo, responsabile scientifico dell'Alzheimer's Association.

Per il momento, Carrillo ha detto che i medici dovrebbero utilizzare gli esami del sangue solo nelle persone con problemi di memoria, dopo aver verificato l'accuratezza del tipo ordinato.

La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza e si stima che colpisca circa 7,8 milioni di europei. Secondo l'organizzazione Alzheimer Europe, questo numero è destinato a raddoppiare entro il 2050.