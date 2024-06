Un aumento graduale annuo del 5 per cento sulle sigarette potrebbe essere l'ultima misura che la Francia mette in atto per contrastare il vizio del fumo. L'aumento del costo a pacchetto, che dovrebbe arrivare a 25 euro nel 2040, dovrebbe servire a scoraggiare i fumatori

Una adeguata tassazione aiuta i cittadini a intraprendere stili di vita più sani. È quanto si legge nel documento pubblicato la settimana scorsa dalla Commissione per gli Affari Sociali che fa parte del Senato francese. Uno dei temi chiave è il fumo: un'abitudine a cui i francesi sono molto legati, ma che causa più di 73 mila vittime evitabili all'anno nel Paese.

Per contrastare questi numeri, la commissione ha proposto di aumentare il prezzo delle sigarette del 5 per cento all'anno fino al 2040. Se calcoliamo che il tasso di inflazione è pari all'1,75 per cento, l'aumento annuale che ne consegue è del 3,25 per cento.

E in più, secondo le stime, tale incremento potrebbe fruttare allo Stato francese di circa 14 miliardi di euro all'anno.

Il prezzo delle sigarette nei Paesi dell'Unione europea

Se adottata, la proposta del Senato farebbe salire il prezzo dagli attuali 12 euro a 25 euro a pacchetto nel 2040, una cifra simile a quella dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Il costo del tabacco, tuttavia, è già relativamente alto in Francia rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.

Secondo recenti dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel 2020 il pacchetto da venti sigarette più economico in Francia costa circa 8,95 euro. A pari valore d'acquisto, in Ue questo prezzo viene superato solo dall'Irlanda.

I fumatori britannici pagano un prezzo addirittura superiore nello stesso periodo: un pacchetto da 12 unità della marca più economica costa circa 9,30 sterline (circa 11 euro).

La classifica rimane sostanzialmente invariata per quanto riguarda le marche di sigarette di fascia alta. I prezzi più alti sono stati applicati ai clienti del Regno Unito, seguiti dall'Irlanda e dalla Francia.

Divieto di pubblicità e restrizioni attive nel Paese

La proposta dell'aumento della tassazione sul tabacco è l'ultima di una serie di misure introdotte dal governo francese per contrastare la dipendenza da fumo.

Nel 2018, l'allora ministra della Salute, Agnès Buzyn, diede vita a un piano per far aumentare gradualmente il prezzo al pacchetto fino a 10 euro.

Precedentemente nel Paese erano già stati introdotti divieti sul fumo in luoghi pubblici ed era stata vietata la pubblicità delle sigarette tramite la legge Veil del 1976 e alla legge Evin del 1991.

Secondo l'Oms, l'aumento del prezzo delle sigarette è "la misura più efficace ed economica per ridurre il consumo di tabacco".

Nonostante le misure di contrasto, la percentuale di fumatori in Francia è rimasta pressoché invariata negli ultimi anni.

I dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico indicano che il numero di fumatori giornalieri francesi è scesa solo di 4.5 punti percentuali negli ultimi 20 anno: dal 30 per cento nel 2000 al 25,5 per cento nel 2020.

Questo calo è inferiore alla variazione registrata in altri Paesi. Il Regno Unito ha registrato una riduzione del 12,5 per cento nello stesso periodo, mentre Germania e Spagna hanno registrato cali rispettivamente del 9,1 per cento e del 12,3 per cento.

L'aumento della tassazione sulle sigarette, però, potrebbe avere un effetto sul commercio di contrabbando.

Secondo i dati del governo francese, nel 2023 la polizia di frontiera ha sequestrato oltre 500 tonnellate di tabacco illegale.