In precedenza, le banche e altri potenziali rivali avevano sostenuto che non fosse giusto essere costretti a utilizzare il software controllato dal gigante tecnologico Apple

Gli impegni assunti dal gigante tecnologico Apple per aprire ai rivali l'accesso alla tecnologia standard utilizzata per i pagamenti senza contatto con gli iPhone - "tap and go" - sono sufficienti a risolvere le preoccupazioni della Commissione europea in materia di concorrenza, ha dichiarato giovedì l'esecutivo Ue.

Nell'ambito di un'indagine avviata nel giugno 2020, la Commissione ha rilevato che l'esclusione dei rivali di Apple Pay dal mercato avrebbe limitato l'innovazione e la scelta per gli utenti di portafogli mobili iPhone.

Le accuse della Commissione Ue ad Apple e le soluzioni proposte

Secondo la Commissione, Apple ha abusato della sua posizione dominante rifiutandosi di fornire la tecnologia "near field communication" agli sviluppatori di portafogli mobili concorrenti e consentendo solo ad Apple Pay di accedere all'hardware e al software di Apple su iOS per effettuare pagamenti nei negozi.

Le banche e altri potenziali rivali hanno sostenuto che non è giusto che siano costretti a usare il software controllato dal gigante tecnologico. A gennaio Apple ha proposto degli impegni per rispondere alle preoccupazioni della Commissione; a febbraio di quest'anno l'esecutivo dell'Ue ha consultato banche e sviluppatori di app per testare gli impegni.

A seguito di questo feedback, Apple ha proposto ulteriori rimedi, tra cui la possibilità di avviare i pagamenti con le app di pagamento presso altri terminali certificati dal settore, come i telefoni dei commercianti o i dispositivi utilizzati come terminali, oltre a rendere più facile per gli utenti impostare l'app di pagamento predefinita.

Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea e responsabile della concorrenza, ha dichiarato oggi in una conferenza stampa che gli impegni sono stati resi giuridicamente vincolanti ai sensi delle norme antitrust dell'Ue.

"Si apre la concorrenza in questo settore cruciale, impedendo ad Apple di escludere altri portafogli mobili dall'ecosistema dell'iPhone. D'ora in poi i concorrenti potranno competere efficacemente con Apple Pay per i pagamenti mobili con l'iPhone nei negozi. I consumatori avranno a disposizione una gamma più ampia di portafogli mobili sicuri e innovativi tra cui scegliere", ha dichiarato Vestager.

Apple ha tempo fino al 25 luglio per attuare gli impegni. La Commissione continuerà a monitorare la situazione per i prossimi dieci anni. Se l'azienda non rispetterà gli impegni, la Commissione potrà imporre una multa fino al dieci per cento del suo fatturato annuo totale.