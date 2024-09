Video. Argentina: protesta per la pensione minima, folla dispersa

I pensionati hanno sfilato in corteo mercoledì a Buenos Aires per protestare contro il veto del presidente argentino, Javier Milei, a una legge approvata dal Congresso per aumentare la pensione minima. La polizia ha allontanato i manifestanti che cercavano di bloccare una strada e ha usato spray al peperoncino.

Il 22 agosto il Senato argentino ha approvato una legge per aumentare le prestazioni pensionistiche di oltre l'8%, ma Milei ha posto il veto il 2 settembre. Il presidente del Paese, ultraconservatore e autodefinitosi libertario, ha posto il veto alla misura che ha definito “irresponsabile” ed “esorbitante”.

Poiché il partito libertario di Milei controlla meno del 15% del Congresso, l'outsider populista si è affidato in gran parte a decreti esecutivi di ampia portata per attuare un duro programma di austerità, tagliando la spesa pubblica e deregolamentando l'economia argentina.

Sebbene il governo sia riuscito a rallentare l'aumento dei prezzi, l'incremento del costo della vita a luglio è stato del 4% e l'inflazione accumulata nei primi sette mesi dell'anno ha raggiunto l'87%.

L'inflazione interannuale si aggira intorno al 263,4% in un momento in cui la pensione minima mensile è di circa 225.000 pesos (233 dollari) e un paniere base di cibo, medicine e altri beni e servizi per un adulto supera i 291.000 pesos (301 dollari).