Scienza: aurora boreale artificiale per capire meglio il clima

Da secoli l'aurora boreale affascina con il suo spettacolo di colori nel cielo notturno. Secondo molti "cacciatori dell'aurora boreale" vederla richiede molta resistenza e lunghe attese in condizioni meteorologiche avverse.

Ma gli scienziati hanno trovato un modo per ricreare artificialmente l'inafferrabile fenomeno naturale.

La speranza è che la ricreazione del fenomeno contribuirà a migliorare le previsioni meteorologiche del vicino spazio per proteggere i satelliti e le infrastrutture critiche da danni o perdite complete.

I ricercatori dell'Istituto svedese di fisica spaziale hanno lanciato la scorsa settimana un razzo sonoro "Bror" dal Centro spaziale di Esrange, nell'estremo nord della Svezia.

Bror ha trasportato un carico di otto contenitori di bario, sostanza chimica normalmente utilizzata nei fuochi d'artificio per creare la luce verde brillante.

Una volta che il razzo ha raggiunto un'altitudine di 240 km, ha rilasciato il bario per creare nuvole colorate.

Secondo gli scienziati le onde di luci bianco-verdastre rimangono nel cielo più a lungo dei normali fuochi d'artificio poiché vengono rilasciate a un'altitudine molto più elevata.

"Questo è stato probabilmente uno dei lanci di razzi più belli che abbia mai visto da Esrange", ha affermato Krister Sjölander, vicepresidente dei servizi scientifici presso la Swedish Space Corporation.

"Questa ricerca aprirà la strada a una comprensione più profonda del clima spaziale, del fenomeno dell'aurora e di come influisce sulle infrastrutture spaziali cruciali per le nostre società sulla Terra", ha aggiunto.

In che modo l'aurora boreale influisce sui satelliti?

L'aurora boreale è causata durante le tempeste geomagnetiche quando le particelle cariche entrano in collisione con i gas nell'atmosfera superiore della Terra, ma tempeste estremamente forti possono interrompere i servizi telegrafici.

Nel febbraio 2022, una tempesta geomagnetica minore ha colpito 40 nuovissimi satelliti Starlink e Space X li ha persi tutti.

"Le persone al giorno d'oggi non possono immaginare la vita senza gps, senza tv satellitare, senza telefoni cellulari e così via. Per avere tutto questo, dobbiamo capire il clima spaziale", ha affermato Tima Sergienko, scienziata a capo dell'esperimento presso l'Istituto svedese di fisica dello spazio.

Esperimenti simili sono stati condotti in tutto il mondo per decenni, ma gli esperti affermano che la tecnologia e le fotocamere adesso sono molto più avanzate.