Via al nuovo sistema di regolamento europeo sulla rete di trasporto nell'Ue, dal 2026 scatta l'obbligo di installare nelle autostrade stazioni per la ricarica delle auto elettriche ogni sessanta chilometri

Un gruppo di auto elettriche ha percorso migliaia di chilometri attraverso l'Europa per dimostrare che i lunghi viaggi, una delle sfide principali per questo tipo di veicoli, sono ora possibili.

Le auto si sono incontrate a Bruxelles durante un incontro dei ministri dei Trasporti europei.

Ancora poche postazioni per la ricarica

"Viaggiare con un'auto elettrica è sempre un passo avanti, ma per noi, che veniamo dalla Romania, abbiamo provato per la prima volta a non fare programmi. Abbiamo guidato come un'auto normale e al venti, trenta per cento di batteria abbiamo iniziato a cercare un posto per la ricarica", ha raccontato a Euronews un autista, Alexandru Teodorescu

La disponibilità di stazioni di ricarica è da anni uno dei problemi principali per i veicoli elettrici. Di solito le auto devono essere ricaricate ogni 300-400 chilometri e il processo dura almeno venti minuti.

Stazioni di ricarica ogni 60 chilometri dal 2026

Ma con il divieto di circolazione delle auto a combustione nell'Unione europea entro il 2035, la Commissione europea ha dovuto trovare una soluzione ai problemi di mobilità.

"Non è un problema risolto. Ma da oggi festeggiamo il nuovo regolamento sulla rete di trasporto transeuropea che prevede l'obbligo di installare punti di ricarica lungo le strade principali", ha commentato Adina Valean, commissaria europea per i trasporti.

Entro il 2026 ogni autostrada dell'Ue avrà una stazione di ricarica ogni 60 chilometri. Una novità che renderà la guida delle auto elettriche molto più semplice.