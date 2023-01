Svezia: inaugurato il primo spazioporto d'Europa

L’Unione europea espande i propri orizzonti con l'inaugurazione del primo spazioporto d'Europa. Situato 200 chilometri a nord del circolo polare artico, nella vasta distesa di terre selvagge ghiacciate della Svezia, mira a diventare l'hub principale del continente per i lanci di satelliti, un'industria in forte espansione.

Il taglio del nastro a opera del re di Svezia e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha commentato: "Questo spazioporto rappresenta una porta europea indipendente verso lo Spazio. È esattamente l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno, non solo per innovare ma anche per esplorare ulteriormente l'ultima frontiera".

Il complesso di Esrange è nato come centro di ricerca negli anni '60. È stato sviluppato per incorporare tre rampe di lancio e hangar abbastanza grandi da poter ospitare diversi veicoli di lancio. Ha gareggiato con molti altri progetti in Europa per diventare il primo sito di lancio orbitale per satelliti.