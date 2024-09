Di Euronews

Cittadini chiamati al voto per le elezioni locali nei due lander dell'est. Dopo gli episodi violenti delle ultime settimane si attende un aumento delle preferenze per il partito di estrema destra AfD

PUBBLICITÀ

Urne aperte nei due lander dell'est. I cittadini sono chiamati a votare per eleggere i parlamenti locali dalle 8 alle 18 di domenica. Occhi puntati sull'estrema destra dopo gli episodi di violenza registrati nel Paese nelle ultime settimane.

Il sentimento anti-immigrazione all'interno del Paese ha subito un'impennata in seguito ai recenti attacchi estremisti, come l'attacco mortale con coltello della scorsa settimana nella città di Solingen. L'attentato è stato rivendicato dallo Stato Islamico.

Cosa dicono i sondaggi in Turingia e Sassonia

In Turingia, l'Alternativa per la Germania (AfD) guidata dal controverso ex insegnante Bjorn Hoecke, processato per slogan nazisti, guida i sondaggi con circa il 30 per cento dei voti, davanti alla Cdu ferma al 23 per cento. Altra novità è l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), nata dalla crisi di Die Linke che cinque anni fa era il partito più forte.

In Sassonia, la Cdu è in testa ai sondaggi con il 33 per cento delle preferenze, seguita dall'AfD al 30 per cento. Anche in Sassonia, la terza forza è l'Alleanza Sahra Wagenknecht con il 12 per cento. In entrambi i lander i partiti di governo Spd e Verdi sono in difficoltà e non hanno raggiunto il 10 per cento delle preferenze nei sondaggi.