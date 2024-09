Diversi Stati membri devono ancora inviare i loro piani energetici e climatici alla Commissione europea. Manca una definizione delle strategie per ridurre le emissioni di gas serra

I Paesi dell'Unione europea non stanno raggiungendo i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) per il 2030. Lo ha dichiarato Yvon Slingenberg, direttore per la strategia, l'analisi e la pianificazione del dipartimento per il clima della Commissione ai legislatori durante la prima riunione della commissione ambiente del Parlamento europeo.

Slingenberg ha detto agli eurodeputati che c'è "una chiara necessità di intensificare significativamente gli sforzi di attuazione" e di accelerare le riduzioni delle emissioni per rimanere in linea con gli obiettivi climatici generali stabiliti dalla Legge europea sul clima.

Slingenberg ha ricordato agli eurodeputati gli obiettivi climatici nell'ambito di misure come il Regolamento sulla condivisione degli sforzi, che stabilisce gli obiettivi nazionali di riduzione dei gas serra da parte degli Stati membri entro il 2030, il Sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) e i Piani nazionali per l'energia e il clima (Pnec).

Non tutti i Paesi Ue hanno presentato i Pnec

"Gli Stati membri stanno ora presentando i loro piani nazionali definitivi per l'energia e il clima, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione", ha dichiarato il rappresentante esecutivo dell'Ue.

Ad oggi, solo dieci Paesi dell'Ue hanno presentato i loro Neco definitivi - Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Italia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia - nonostante la scadenza del 30 giugno. La Commissione ha esortato gli altri Paesi a presentare i loro piani. Tuttavia, la proiezione dell'esecutivo Ue, basata sulla valutazione dello scorso dicembre, delle bozze dei Pnec è che i piani attuali porterebbero a una riduzione complessiva del 51 per cento dei gas serra entro il 2030, ha dichiarato a Euronews il portavoce Tim McPhie.

Necessario ridurre i gas serra

"Le proiezioni degli Stati membri non ci portano agli obiettivi. Non siamo sulla buona strada per quanto riguarda le politiche climatiche", ha dichiarato il deputato tedesco del Ppe Peter Liese, aggiungendo che le stime nazionali tendono ad essere troppo ottimistiche.

Slingenberg ha detto ai deputati che è necessario intervenire soprattutto per ridurre le emissioni di gas serra negli edifici e nei trasporti, nell'agricoltura e nei pozzi di assorbimento del carbonio, come le foreste e gli oceani.

Luke Haywood, responsabile delle politiche per il clima e l'energia presso l'organizzazione European Environmental Bureau (Eeb), con sede a Bruxelles, ha affermato che il nuovo mandato dell'Ue "deve istituire task force per valutare i progressi in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili ed elettrificazione".

"È inoltre urgente istituire un'agenzia per l'energia dell'Ue che renda ampiamente disponibili dati affidabili per guidare la transizione energetica dell'Europa", ha aggiunto Haywood, per guidare la transizione verso la neutralità del carbonio "con autorità, trasparenza e coerenza".

Genady Kondarev, senior associate presso il think tank energetico E3G, ha affermato che, nonostante molti Paesi dell'Ue siano in ritardo con i loro piani di presentazione, questi piani sono essenziali per segnalare gli impegni climatici del blocco in vista della Cop30 che si terrà l'anno prossimo in Brasile.