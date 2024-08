Di Euronews Agenzie: AP

Visita di Zelensky alla zona di confine. A Mosca, il Presidente russo Vladimir Putin ha parlato della situazione con i governatori delle regioni confinanti con l'Ucraina e ha accusato Kiev di aver tentato di colpire la centrale nucleare di Kursk

Prima visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella zona di confine da quando le sue forze hanno lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk all'inizio del mese.

Parlando agli ufficiali militari a Sumy, Zelensky ha detto che i nuovi prigionieri di guerra provenienti da Kursk aiuteranno a costruire un "fondo di scambio", che consenta di riportare a casa gli ucraini catturati.

"Un altro insediamento nella regione di Kursk è ora sotto il controllo ucraino e abbiamo ricostituito il fondo di scambio", ha scritto Zelensky su X.

Sulla base del rapporto del comandante militare, Oleksander Syrsky, il presidente ucraino ha fatto il punto della situazione.

Zelensky non ha fatto il nome del villaggio appena conquistato e non ha sconfinato in Russia, cosa che sarebbe stata considerata da Mosca come una provocazione.

In precedenza aveva dichiarato che Kiev non ha intenzione di occupare l'area a lungo termine. L'obiettivo è quello di creare una zona cuscinetto per prevenire ulteriori attacchi verso l'Ucraina.

Zelensky ha dichiarato che l'incursione di Kursk, lanciata il 6 agosto, ha ridotto i bombardamenti russi e le vittime civili nella regione di Sumy. Nelle scorse ore due persone sono state uccise e una terza è rimasta ferita nell'area, a causa di droni sparati dai militari russi.

La regione su Sumy confina con quella russa di Kursk dove l'esercito ucraino continua ad avanzare

Attacco alla base aerea russa

Nel frattempo, un attacco di droni ucraini ha preso di mira la base aerea di Marinovka a Volgograd, come ha mostrato un video online giovedì.

Nel filmato, postato in forma anonima su un canale Telegram locale, si vede del denso fumo nero che si alza dalla base aerea vicino a Kalach-on-Don.

Il governatore regionale Andrei Bocharov ha confermato che una struttura del ministero della Difesa è stata attaccata con i droni e ha detto che non ci sono state vittime.

Putin: "Kiev vuole colpire la centrale nucleare"

Giovedì, fuori Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della situazione con i governatori delle regioni confinanti con l'Ucraina. Putin ha affermato che l'Ucraina ha tentato di colpire la centrale nucleare di Kursk.

"L'Agenzia internazionale per l'energia atomica è stata informata. Hanno promesso di venire di persona e di inviare degli specialisti per valutare la situazione. Spero che alla fine lo faranno loro", ha detto ai governatori.

Le evacuazioni dalla regione di Kursk

Alexei Smirnov, governatore ad interim della regione di Kursk, ha dichiarato che oltre 133.000 persone hanno lasciato le aree interessate dall'incursione ucraina e che oltre 19.000 residenti locali hanno scelto di rimanere.

"Continuiamo a reinsediare le persone in luoghi sicuri", ha dichiarato.

Il presidente russo Vladimir Putin tiene un incontro con i governatori sulla situazione nelle zone di confine presso la residenza statale Novo-Ogaryovo fuori Mosca, 22 agosto Gavriil Grigorov/Sputnik

Il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha detto che le autorità della regione hanno condotto un addestramento per l'evacuazione d'emergenza dalle zone di confine in caso di necessità.

"Abbiamo anche preparato 12 centri di accoglienza temporanea per ospitare 1.580 residenti. Se necessario, possiamo ampliare le strutture per 32.000 persone", ha detto a Putin.

Oltre 100 milioni dagli Stati Uniti

A Washington, funzionari statunitensi hanno dichiarato che l'amministrazione Biden invierà circa 125 milioni di dollari (112 milioni di euro) in nuovi aiuti militari all'Ucraina, anche se Washington sta lavorando per comprendere meglio l'incursione al Kursk e il modo in cui questa procede.

Secondo quanto riferito, l'ultimo pacchetto comprenderà missili per la difesa aerea, munizioni per i sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità (HIMARS), Javelin e una serie di altri missili anti-corazza, sistemi di contro-drone e di guerra elettronica.