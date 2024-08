Di Euronews Agenzie: AP

Il presidente ucraino è tornato a fare appello agli alleati occidentali perché accelerino le consegne di materiale bellico. Nel weekend le forze di Kiev hanno distrutto un secondo ponte nella regione russa con il probabile obiettivo di interrompere i rifornimenti nemici

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato - ancora più chiaramente di prima - che l'incursione militare nella regione russa di Kursk mira a creare una zona cuscinetto per prevenire ulteriori attacchi da parte di Mosca oltre il confine.

"Oggi abbiamo ottenuto buoni e necessari risultati distruggendo le attrezzature russe vicino a Toretsk. E tutto questo non è solo una difesa per l'Ucraina, ma è ora il nostro compito principale nelle operazioni difensive in generale: distruggere il più possibile il potenziale bellico russo e condurre il massimo delle azioni di controffensiva", ha detto Zelensky.

Il leader ucraino ha anche usato il suo video-discorso serale per fare appello agli alleati internazionali affinché accelerino le consegne di materiale militare per il campo di battaglia.

"È necessario accelerare la consegna delle forniture da parte dei nostri partner. Lo chiediamo con forza. In guerra non ci sono vacanze. Sono necessarie decisioni, così come una logistica tempestiva per i pacchetti di aiuti annunciati. Mi rivolgo in particolare a Stati Uniti, Regno Unito e Francia", ha dichiarato.

I commenti di Zelensky giungono nello stesso giorno in cui l'esercito ucraino ha diffuso unfilmato che mostra la distruzione di un ponte chiave a Kursk, il secondo in meno di due settimane. La distruzione dei ponti interromperebbe le rotte di rifornimento russe e potrebbe segnalare che le truppe ucraine intendono trincerarsi.

I blogger militari russi filo-Cremlino hanno riconosciuto la distruzione del primo ponte, che attraversava il fiume Seim vicino alla città di Glushkovo, avvenuta il 16 agosto. Mosca non ha fornito l'esatta ubicazione del secondo ponte, ma i canali Telegram hanno affermato che anch'esso attraversa il fiume Seim, nel villaggio di Zvannoe. Secondo il canale russo Mash nella zona è rimasto un solo ponte utilizzabile.

Un'immagine rilasciata dall'esercito ucraino mostra la distruzione di un secondo ponte nella regione di Kursk, 18 agosto 2024 AP/AP

L'audace incursione militare ucraina a Kursk ha visto le forze di Kiev impadronirsi di decine di villaggi, fare centinaia di prigionieri e costringere all'evacuazione più di duecentomila civili in quello che è diventato il più grande attacco alla Russia dalla Seconda guerra mondiale.

Dopo più una settimana di combattimenti le truppe russe stanno ancora lottando per scacciare le forze ucraine.

Kiev spera anche che l'operazione cambi la dinamica del conflitto che dura da più di due anni. I funzionari ucraini hanno ripetutamente affermato che l'obiettivo dell'operazione non è quello di occupare la Russia.

"L'Ucraina non è interessata a occupare i territori russi", ha dichiarato venerdì a X uno degli assistenti di Zelensky, Mykhailo Podolyak. "Nella regione di Kursk, possiamo vedere chiaramente come lo strumento militare venga utilizzato in modo oggettivo per convincere la Russia a partecipare a un processo negoziale equo", ha detto.