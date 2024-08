L'oppositore del Cremlino Ilya Yashin, recentemente liberato nello scambio di prigionieri tra Russia e Occidente, ha parlato con Euronews del periodo trascorso in un carcere russo e ci ha detto cosa farà cadere Putin

L'attivista dell'opposizione russa Ilya Yashinè stato rilasciato il 1° agosto dopo due anni e mezzo di detenzione in una prigione russa grazie al più importante scambio di prigionieri tra Russia e Paesi occidentali dai tempi della Guerra Fredda.

A Berlino ha parlato con Euronews della Russia, del periodo trascorso dietro le sbarre e dei suoi progetti ora che è di nuovo libero.

"È molto importante mantenersi in un buono stato emotivo e fisico, perché altrimenti si crolla", dice Yashin, mentre ci sediamo su una lastra di cemento coperta di graffiti in un parco di Berlino. "Inoltre, due anni non sono un periodo critico", ha aggiunto.

"Dicono che questi cambiamenti irreversibili si verificano solo dopo tre anni dietro le sbarre. Dopo di che, le persone sviluppano seri problemi di salute: cadono i denti, cadono i capelli".

Yashin era preparato alla sua condanna in un carcere russo

Yashin sapeva che sarebbe stato arrestato se non avesse lasciato il Paese ed era ben preparato alla prigione, ha dichiarato a Euronews.

In un'intervista del 2022, ha detto al video blogger russo Yuri Dud ("wDud") di essersi già fatto fare i denti da un dentista per prepararsi alla prigione.

"Probabilmente sono stato fortunato sotto molti aspetti, perché ho ricevuto molto sostegno e ci sono state molte lettere", ha detto Yashin a proposito del supporto ricevuto.

"Sapevo che molte persone erano preoccupate per me. Naturalmente questo mi ha dato forza e voglia di vivere e in qualche modo mi ha ispirato e motivato a prendermi cura di me stesso".

L'attivista dell'opposizione russa Ilya Yashin ha parlato con Euronews del periodo trascorso in una prigione russa. Donogh McCabe

Yashin ha avuto un colpo di fortuna. Dopo essere stato condannato a otto anni e mezzo di carcere per disobbedienza alle forze armate russe il 9 dicembre 2022, ha trascorso solo occasionalmente del tempo in isolamento nel cosiddetto blocco di punizione PKT nella prigione di Smolensk, nella Russia occidentale. In generale, ha scontato la sua pena nel sistema carcerario ordinario.

Il trasferimento in una cella PKT è considerato la massima punizione disciplinare nelle carceri russe. I prigionieri sono completamente isolati dagli altri detenuti e dal resto della struttura e non possono muoversi liberamente, visitare la biblioteca o andare in chiesa a pregare.

"Ci sono blocchi speciali come questo dove le persone sono ancora più isolate, quindi non hanno telefoni cellulari o altri privilegi che possono essere introdotti di nascosto in prigione", ha detto Yashin, descrivendo la sua reclusione in isolamento.

Il più grande oppositore del presidente russo Vladimir Putin e probabilmente il più importante esponente dell'opposizione russa, Alexei Navalny, è stato detenuto in un blocco di punizione di questo tipo finché non è morto in circostanze dubbie il 16 febbraio nel "Lupo Polare", una delle strutture penali più dure della Russia, situata nella regione Yamalo-Nenets in Siberia.

"Ero lì per le mie opinioni e per questo detenuti e personale del carcere mi rispettavano"

Yashin ammette di essere stato semplicemente fortunato rispetto a molti altri prigionieri politici in Russia. Non è stato torturato o maltrattato, ha detto.

"A volte sono stato persino accolto con simpatia dal personale del carcere. Mi sembra che le rigide istruzioni per isolarmi e creare condizioni insopportabili per me siano state spesso sabotate anche a livello degli esecutori".

"Perché tutti capivano che non ero un criminale. E i normali dipendenti capivano benissimo che non ero in prigione per nessun reato. Non avevo ucciso nessuno né violentato nessuno", ha spiegato Yashin.

"Ero lì per le mie opinioni, per le mie parole, per ciò in cui credo. E questo mi ha portato rispetto da parte dei detenuti e anche del personale".

Russian opposition activist Ilya Yashin received over 30.000 letters while incarcerated. Donogh McCabe

"In generale, però, i prigionieri politici sono trattati in modo diverso" ha detto, aggrottando le sopracciglia. Guardando pensosamente di lato, sembrava improvvisamente preoccupato.

"Naturalmente, la cosa che mi preoccupa di più è Alexei Gorinov. Perché questo è il mio compagno, questo è un uomo che, a quanto pare, è stato imprigionato per intimidirmi, per cacciarmi dal Paese. Io sono già libero, lui è ancora in prigione, ed è un uomo anziano, ha 63 anni, e ha problemi di salute piuttosto seri".

Gorinov, politico dell'opposizione russa a cui manca una parte del polmone, è stato condannato a sette anni di carcere l'8 luglio 2022 per aver proposto di tenere un minuto di silenzio per i bambini uccisi in Ucraina durante una riunione del Consiglio dei deputati del distretto di Krasnoselsky a Mosca.

Yashin vuole ora fare tutto il possibile per farlo uscire di prigione.

Secondo Yashin, in Bielorussia i prigionieri politici hanno vita molto più difficile

Yashin ritiene inoltre che sia importante difendere gli attivisti bielorussi dell'opposizione in carcere. Nel programma di scambio di prigionieri, non è stato rilasciato un solo prigioniero politico bielorusso.

Il modo in cui i politici bielorussi sono messi sotto pressione è ancora peggiore. "Sono molto più sotto pressione di noi", ha detto. Per anni gli avvocati non sono stati in grado di contattare la popolazione.

"Per quasi due anni non abbiamo saputo cosa stesse succedendo a Sergei Tikhanovsky. Non sappiamo cosa stia succedendo a Maria Kalesnikava. Sono stati torturati e maltrattati per quasi due anni. Non sappiamo se siano ancora vivi".

"E, naturalmente, penso che sia giusto stabilire una sorta di lavoro congiunto con l'opposizione bielorussa, almeno in termini di sostegno ai prigionieri politici", ha spiegato Yashin.

Il video blogger bielorusso Tikhanovsky è stato condannato a 18 anni di carcere nel dicembre 2021 per un comizio non autorizzato.

L'attivista bielorussa per i diritti civili e politica di opposizione Kalesnikava, volto del movimento democratico in Bielorussia, è stata condannata a 11 anni di carcere.

Educare i cittadini russi contro la guerra tramite YouTube

Oltre a liberare i prigionieri politici, Yashin vuole concentrarsi sul suo lavoro di educazione contro la guerra. Yashin ha un canale YouTube con oltre 1,6 milioni di follower.

Qui cerca di informare i cittadini russi sui crimini di guerra del Cremlino, tra cui il massacro di Bucha, un sobborgo di Kiev. Le forze russe sono accusate di aver brutalmente giustiziato i civili durante la battaglia per Kiev nella primavera del 2022.

Dopo il ritiro dell'esercito russo, sono stati trovati 458 corpi. 419 di essi presentavano segni di tortura.

Secondo Yashin, il fatto di averne parlato è stato il motivo formale del suo arresto. Ma l'incarcerazione non gli ha impedito di dire la verità. Ha trovato il modo di continuare a postare sul suo canale YouTube dalla prigione, nonostante la rigida censura.

"Beh, si poteva comunicare con gli altri scambiando lettere. E a volte la censura lasciava passare le cose", ha detto Yashin.

"Naturalmente ci sono state volte in cui i miei messaggi sono stati bloccati o qualcosa è stato cancellato. Ma comunque, quando c'era un'enorme quantità di lettere come nel mio caso, i censori non riuscivano a gestirle. Io ho ricevuto più di 30.000 lettere e cartoline nei due anni in cui sono stato imprigionato. E spesso le cose passavano", ha ricordato.

"Così ho potuto trasmettere alcune informazioni nelle mie lettere. Informazioni di importanza pubblica che volevo pubblicare sui miei social network o che ho chiesto al mio team di trasformare in un video su YouTube".

Secondo Yashin il potere di Putin si basa sulla propaganda, sulla manipolazione e, naturalmente, sull'uso della forza. Donogh McCabe

Yashin ha detto che i canali dell'opposizione hanno guadagnato popolarità negli ultimi due anni.

"Le persone che erano abituate a ricevere informazioni attraverso la televisione dopo l'inizio della guerra si sono rese conto che la televisione come esiste ora in Russia non soddisfa il bisogno di informazioni della gente. È pura propaganda. Così, la gente ha iniziato a cercare fonti di informazione alternative, opinioni alternative, per capire cosa stesse succedendo nella realtà".

Il sostegno a Putin è davvero così grande?

Sebbene Putin abbia una certa quantità di sostegno su cui può contare, sempre più persone in Russia sono scettiche, ha detto Yashin.

"Non credo che ci siano molte persone che sostengono Putin ideologicamente e che sarebbero disposte a seguirlo incondizionatamente", ha spiegato Yashin.

"Ci sono tanti sostenitori di Putin quanti oppositori di Putin. La società russa è in gran parte composta da persone che sposano un atteggiamento attendista", ha detto. "La situazione economica e sociale della società russa si sta deteriorando. E la gente, mi sembra, lo vede sempre di più. Lo associano alle politiche di Putin".

"Per inciso, la rivolta del leader wagneriano Yevgeny Prigozhin dell'estate scorsa è stata una vera e propria ribellione, nonostante la reazione isterica di Putin. La società ha reagito in modo piuttosto indifferente. Non ci sono state manifestazioni a favore di Putin".

Attualmente in Russia i cittadini non possono esprimere apertamente le proprie opinioni. La resistenza civile in Russia è possibile solo in clandestinità, ha detto Yashin, "perché ogni critica aperta alle autorità, ogni dichiarazione contro la guerra, significa fondamentalmente criminalizzazione".

"Il potere di Putin è radicato nella "propaganda, nella manipolazione e, naturalmente, nell'uso della forza", ha spiegato Yashin.

Tuttavia, in Russia ci sono sempre più persone insoddisfatte che sono pronte ad agire. "Se c'è un modo per esprimere la propria protesta in modo legale, queste persone sfrutteranno senza dubbio questa opportunità", è convinto Yashin.