Come nella prima giornata, anche la seconda tornata di gare al Grand Prix di judo di Zagabria è stata dominata dai nuovi atleti saliti sul tatami

Il Grand Prix di judo di Zagabria è giunto alla sua seconda giornata, nella splendida cornice della capitale croata. Prima delle gare, l'emozione era palpabile tra i numerosi tifosi accorsi. L'evento è stato aperto da un'esibizione di talenti locali del judo che hanno presentato una magistrale dimostrazione di kata e da un coro che ha eseguito l'inno nazionale croato.

Spazio quindi alle gare. Nei -63 kg, la giapponese Kirari YAMAGUCHI grazie a un ashi-waza ha messo a segno un waza-ari contro la francese Manon DEKETER e ha proseguito con un waza-ari-awasete-ippon, che le ha permesso di conquistare il suo primo oro in un Grand Prix. Il presidente dell'IJF Marius VIZER ha consegnato le medaglie.

L'ungherese Daniel SZEGEDI, nei -73 kg, ha conquistato la sua prima medaglia nel World Judo Tour, ed è stata d'oro. Lo splendido ippon messo a segno rimarrà a lungo nella memoria del giovane atleta. A consegnare le medaglie è stato il direttore generale dell'IJF Vlad MARINESCU. “Mi piace molto combattere qui in Croazia, ho molti bei ricordi - ha commentato Szegedi -. Il mio primo tour di Coppa Europa, quando ero tra i cadetti, l'ho vinto a Zagabria, è stato un momento davvero memorabile e potrei vincere di nuovo qui, perciò sì, è davvero molto importante per me e sono davvero felice”.

Nei -70 kg, l'olandese Sanne VERMEER si è trovata sotto di un waza-ari nella finale, ma è riuscita a rimontare e a ottenere un ippon. Un brillante contrattacco seguito da una presa magistrale le hanno regalato il primo oro in un Grand Prix dal 2019. Le medaglie sono state consegnate dal Sanda CORAK, direttrice didattica dell'IJF. “Ho sempre la convinzione di non aver perso finché il tempo non è scaduto, non voglio mai tornare a casa con la sensazione che avrei potuto fare di più. Perciò, anche quando mi trovo a dover recuperare, penso, soprattutto quando sono in difficoltà, che voglio solo dare il massimo e arrivare fino in fondo. Magari a volte posso essere un po' caotica, ma se funziona funziona”.

Nei -81 kg è Victor STERPU ad aver conquistato il primo oro della sua carriera in un Grand Prix. Due waza-ari gli sono valsi un ippon vincente: un risultato straordinario per il judoka moldavo. Il vicepresidente della Federazione nazionale di judo della Moldavia, Victor FLORESCU, ha consegnato le medaglie.

Anche oggi a Zagabria la squadra croata ha messo in mostra il suo talento: uno spettacolo che ha certamente ispirato i judoka in erba di tutta la nazione. Si è conclusa così la seconda giornata del Grand Prix di judo. Appuntamento a domani per le attese gare dei pesi massimi.