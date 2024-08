Scambio di prigionieri: gli attivisti russi sperano in un Paese libero

Di Euronews Agenzie: AP & EBU

Gli esponenti dell'opposizione russa coinvolti nello scambio di prigionieri tra la Russia e i Paesi occidentali hanno parlato per la prima volta in conferenza stampa. Molte le speranze per una Russia libera

I dissidenti russi rilasciati nel più grande scambio di prigionieri tra Occidente e Russia dai tempi della Guerra Fredda hanno tenuto una conferenza stampa a Bonn, in Germania, venerdì. La Russia ha liberato 15 persone nello scambio, giornalisti, attivisti politici, cittadini statunitensi e tedeschi, la maggior parte dei quali è stata imprigionata con accuse ampiamente considerate di natura politica. A loro volta, otto persone sono state riconsegnate alla Russia.

I prigionieri hanno discusso i dettagli dello scambio, i loro sentimenti dopo il rilascio e i loro piani per il futuro. "Rendersi conto di essere stati rilasciati perché è stato rilasciato un assassino è difficile", ha detto Ilya Yashin, un importante politico dell'opposizione e critico del Cremlino che stava scontando una condanna a otto anni e mezzo per aver criticato la guerra della Russia in Ucraina. "Sento un peso molto grande perché i miei compagni rimangono dietro le sbarre".

Ilya Yashin, durante la conferenza stampa a Bonn in Germania AP

Yashin, ex membro di un consiglio comunale di Mosca, è stato uno dei pochi noti attivisti dell'opposizione a rimanere in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Ha detto in conferenza che avrebbe preferito non essere scambiato, sostenendo che la voce di un critico del Cremlino è più potente in Russia che fuori.

"Ora voglio soprattutto tornare a casa. Il primo desiderio, quando mi sono trovato ad Ankara, quando mi sono trovato in Germania, il primo desiderio è stato quello di andare immediatamente all'aeroporto, prendere un biglietto e tornare in Russia".

Yashin ha aggiunto che l'ufficiale dei servizi segreti russi che lo ha accompagnato sul volo per Ankara gli ha detto che se fosse tornato in Russia, sarebbe stato arrestato e avrebbe "finito i suoi giorni come Navalny".

Ha detto che tutti loro "continueranno sicuramente a impegnarsi in attività politiche", nonostante i rischi. Secondo Yashin, lo scambio rappresenta un dilemma difficile da risolvere, poiché ritiene che incoraggi Putin a prendere altri ostaggi.

Le misure russe contro i detenuti e le loro famiglie

Vladimir Kara-Murza, cittadino russo e britannico e politico di spicco dell'opposizione, condannato a 25 anni per tradimento e altre accuse, ha raccontato che durante gli oltre due anni di detenzione ha potuto parlare con la sua famiglia solo tre volte. "Non colpiscono solo noi, ma anche le nostre famiglie. E lo fanno di proposito", ha detto Kara-Murza.

"Siamo stati tirati fuori dalla prigione, messi su un autobus, caricati su un aereo e mandati ad Ankara", ha aggiunto, affermando di essere stato scambiato dalla Russia tra altri prigionieri senza consenso.

On Friday, Jan. 29, 2016, Vladimir Kara-Murza, 35, Russian opposition activist poses for a photo in Moscow, Russia. AP

Kara-Murza ha sottolineato che centinaia di russi rimangono in carcere per essersi opposti alla guerra in Ucraina e li ha esortati a non credere alla propaganda del Cremlino. Opinionista del Washington Post, Kara-Murza ha ricevuto quest'anno il Premio Pulitzer.

Prima dello scambio, Kara-Murza stava scontando 25 anni in una colonia penale nella città siberiana di Omsk per una condanna per tradimento ampiamente considerata politicamente motivata dopo essere stato arrestato nell'aprile del 2022.

Kara-Murza si è ammalato nel 2015 e nel 2017 a causa di avvelenamenti quasi mortali che ha attribuito al Cremlino e la moglie ha dichiarato che la sua salute è peggiorata durante la detenzione.

"La Russia sarà un Paese libero"

Durante la prima conferenza stampa da quando sono stati rilasciati, i prigionieri politici hanno dichiarato di essersi rifiutati di chiedere formalmente la grazia a Putin. Pertanto, sostengono di essere stati espulsi dalla Russia contro la Costituzione che vieta le deportazioni di cittadini russi senza il loro consenso.

"Verrà sicuramente il giorno in cui la Russia diventerà un Paese europeo libero, normale e civilizzato e non ho alcun dubbio che questo giorno arriverà. Facciamo tutto ciò che è in nostro potere per avvicinare quel giorno", ha affermato Kara-Murza.