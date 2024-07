Di Euronews Agenzie: AP

Martedì il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha concesso la grazia a un cittadino tedesco condannato a morte con l'accusa di terrorismo.

Non è chiaro se la decisione del leader autoritario, alla guida del Paese dal 1994, significhi che la pena capitale di Rico Krieger sarà sostituita con l'ergastolo, come di solito avviene in Bielorussia in casi simili, o se sarà rilasciato. La Bielorussia è l'unico Paese in Europa a praticare la pena capitale.

Il ministero degli Esteri tedesco ha confermato che Krieger è stato graziato e ha detto che "questa notizia è un sollievo", ma non ha fornito altri dettagli.

Krieger è in carcere dal suo arresto nell'ottobre 2023 ed era stato condannato all'esecuzione poche settimane fa. I media statali bielorussi hanno riferito che è stato accusato di aver fotografato alcune strutture militari del Paese e di aver pianificato un'esplosione - che non ha ferito nessuno - in una stazione ferroviaria su ordine dei servizi speciali ucraini.

In un'intervista alla Tv di Stato Belarus-1 pubblicata la scorsa settimana Krieger ha ammesso che il servizio di sicurezza ucraino Sbu gli aveva detto di fotografare siti militari in Bielorussia lo scorso ottobre e di piazzare degli esplosivi su una linea ferroviaria a sud-est di Minsk. Non è chiaro se Krieger abbia parlato sotto costrizione. Diceva di essersi pentito delle sue azioni e di sperare di ottenere la grazia da Lukashenko.

Una nuova speranza

Gli attivisti per i diritti umani hanno osservato che le accuse contro Krieger sono arrivate in un contesto di incessante e brutale repressione politica in Bielorussia. Dall'agosto del 2020, quando la rielezione di Lukashenko, considerata una farsa dall'opposizione, ha scatenato massicce proteste, sono state arrestate più di 35mila persone e migliaia sono state picchiate mentre erano in custodia della polizia.

Pavel Sapelka, del gruppo bielorusso per i diritti umani Viasna, ha affermato che Krieger potrebbe essere stato vittima di una trappola della massima agenzia di sicurezza bielorussa, che si fa ancora chiamare Kgb. Ad esempio, alcuni bielorussi sono stati condannati per dei commenti fatti su chat di messaggistica create da ufficiali del Kgb che si sono spacciati per ucraini.

La condanna di Krieger ha sollevato speculazioni sul fatto che le autorità bielorusse potrebbero aver agito in sintonia con le agenzie di spionaggio russe, desiderose di preparare un possibile scambio che coinvolga Vadim Krasikov, un cittadino russo che sta scontando una condanna all'ergastolo in Germania per l'uccisione nel 2019 a Berlino di un cittadino georgiano di origine cecena.

Il presidente russo Vladimir Putin è sembrato accennare a uno scambio che coinvolge Krasikov quando gli è stato chiesto della possibilità di rilasciare il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich. All'inizio di questo mese, Gershkovich è stato condannato a 16 anni di carcere di massima sicurezza con l'accusa di spionaggio che lui, il Wsj e il governo degli Stati Uniti hanno definito inventate.