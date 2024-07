Dopo la morte di Alexei Navalny, sua moglie Yulia ha giurato di continuare il suo lavoro ma il Cremlino sembra voler mettere a tacere anche lei. Mosca l'ha inserita nella lista dei terroristi e ha emesso un mandato d'arresto. Ecco cosa potrebbe succedere all'opposizione in Russia

PUBBLICITÀ

Alexei Navalny è stato probabilmente il più noto politico russo di opposizione. È stato anche una figura controversa a causa delle sue passate dichiarazioni razziste sui popoli dell'Asia centrale e sulle popolazioni indigene della Russia all'inizio della sua carriera politica. Ancora oggi alcuni non riescono a perdonarlo.

Tuttavia, le sue azioni hanno dato speranza a milioni di persone, sia all'interno che all'esterno della Russia, fino alla sua morte in una colonia penale a febbraio.

All'inizio di giugno, in occasione del compleanno di Navalny, si è tenuto un concerto in cui la moglie Yulia Navalnaya ha tenuto un discorso: "Vi prego di ricordare che siamo forti, siamo coraggiosi, siamo tanti - e la cosa più importante che ci distingue dalle persone che stanno attualmente prendendo il controllo del nostro Paese è la dignità, l'onore, la verità e l'amore".

Emesso un mandato di arresto russo anche per Navalnaya

L'attivista per i diritti umani in esilio è ricercata perché il tribunale russo l'ha accusata di essere membro di una "organizzazione estremista". È stata decisa una "misura preventiva" di due mesi di reclusione. La donna si è sottratta alle indagini preliminari, scrive il servizio stampa del tribunale di Mosca su Telegram.

La stessa Navalnaya scrive su X: "Putin è un assassino e un criminale di guerra. Merita di andare in prigione, e non in una comoda cella dell'Aia, ma in Russia - nella stessa cella di 2x3 metri dove ha ucciso Alexei [Navalny]".

Navalny ha dato speranza al popolo russo

Il russo in esilio Igor (non è il suo vero nome) non si definisce un fan di Navalny, ma Navalny gli ha dato speranza. Igor è russo, ma ha lasciato il Paese nel settembre dello scorso anno dopo l'annuncio della mobilitazione parziale e ora vive nell'Ue. Desidera rimanere anonimo per paura che le sue dichiarazioni vengano usate contro di lui.

Igor ha spiegato perché ha apprezzato Navalny nonostante il suo scetticismo iniziale: "Non sostengo necessariamente Navalny, ma ha fatto qualcosa di buono per la Russia. Mi ha colpito il fatto che non abbia avuto paura".

Igor ha dubitato a lungo della sincerità di Navalny, "ma quando lo Stato lo ha ucciso, ho capito di cosa era capace il governo". Igor ha detto di essere rimasto particolarmente colpito dal fatto che Navalny abbia semplicemente detto quello che tutti sapevano: "Tutti sapevano che loro [nel governo] stavano mentendo, ma Navalny l'ha detto e in parte l'ha anche dimostrato". Si riferisce ai video di denuncia del Team Navalny, come quello sul palazzo di Putin, pubblicato nel 2021 quando Navalny era già in prigione. È stato visualizzato oltre 130 milioni di volte su YouTube.

Igor ha spiegato perché Navalny è stato un bene per il popolo russo: "In Russia c'è una sorta di infantilismo: per molto tempo lo zar ha detto ciò che doveva essere fatto, poi l'Unione Sovietica. Ho avuto anche la sensazione che molte persone volessero che Navalny dicesse loro cosa fare, ma lui voleva il contrario: Navalny voleva che le persone scegliessero da sole come vivere".

Igor si è rattristato per la morte di Navalny; ritiene che Navalny avesse poco potere dal carcere. Ma vede la sua morte come un simbolo "del fatto che la Russia può svegliarsi dal suo infantilismo". Rimane la questione di una persona che possa mostrare al popolo russo che ancora una volta, che possa parlare così forte per le voci contro Putin. C'è una persona come Navalny in Russia in questo momento?

Chi potrebbe diventare il nuovo leader dell'opposizione russa?

Anke Giesen è membro del consiglio di amministrazione dell'associazione tedesca e internazionale "Memorial", che ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2022 insieme a un'organizzazione bielorussa e una ucraina, e conosce la Russia dagli anni Ottanta.

Giesen si dice pessimista riguardo a un "nuovo Navalny". "Non credo che una figura come Alexei Navalny possa apparire in questo momento, perché le persone tendono a essere in esilio e poi non hanno alcun effetto nel Paese o hanno un effetto molto limitato". Giesen aggiunge: "Oppure la pressione nel Paese, la sorveglianza, le leggi e gli arresti sono così estremi che una figura del genere non può svilupparsi al momento".

Yulia Navalnaya, vedova del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny Donogh McCabe

L'opposizione democratica che è ancora in Russia e quella che è in esilio sono ancora connesse finché internet rimane libero. Putin ha già annunciato più volte di voler costruire un Internet isolato per la Russia sul modello cinese. Già ora, alcuni siti web internazionali in Russia sono bloccati e vi si può accedere solo tramite Vpn.

Vorrebbe vedere l'opposizione in esilio, all'estero: "Con Navalny possiamo anche vedere che era molto convincente come persona. Ma questo non sostiene la democrazia. Una democrazia è sostenuta da istituzioni di cui la gente si fida. E credo che anche l'opposizione democratica in esilio possa imparare da questo. Che le istituzioni sono utili, che le regole sono utili. Che anche la subordinazione può essere utile e che non si tratta sempre e solo di portare avanti programmi personali - questo è il mio desiderio".

L'opposizione russa deve unirsi per un lavoro efficiente

Essendo uno studente di politica, cresciuto in Russia e il cui padre ha lavorato per l'opposizione russa, Manvel osserva la situazione dell'opposizione da una certa distanza. Vede l'opposizione divisa in tre gruppi: "A mio avviso, attualmente ci sono tre grandi gruppi che hanno una potenziale efficacia.

PUBBLICITÀ

Da un lato, c'è la Fbk, la Fondazione anticorruzione, che in passato era guidata da Alexei Navalny. Il secondo grande gruppo è quello di Mikhail Khodorkovsky, con i fondi che aveva ancora dal periodo in cui lavorava alla Yukos (una ex grande compagnia petrolifera non statale). Il terzo gruppo è il più piccolo, soprattutto in termini di risorse finanziarie. Si tratta di personaggi pubblici come il politico e blogger Maxim Katz, oltre a varie redazioni giornalistiche come Ekho Moskvy e scienziati politici come Ekaterina Schulmann".

Manvel afferma anche che l'unificazione dei vari gruppi non è voluta da alcuni attori. Ma cosa unisce l'opposizione? "In ogni caso, il desiderio di una Russia pacifica, di una Russia con democrazia e senza disprezzo per i diritti umani".

"Il mio approccio è che per dare forma a una politica efficace contro Putin, questi membri dell'opposizione devono prima creare una commissione o un consiglio congiunto, come è successo nel 2012 con il Consiglio di coordinamento dell'opposizione". In quell'occasione, è stato formato un comitato di 45 persone per portare avanti le proteste contro la rielezione a presidente di Vladimir Putin e del suo partito Russia Unita.

Aumentare la fuga di cervelli e di denaro dalla Russia

Così come Anke Giesen di Memorial vorrebbe che l'opposizione in esilio in Occidente avesse l'opportunità di imparare a costruire istituzioni per la democrazia, anche Manvel ha un desiderio per l'opposizione, ma anche per i Paesi occidentali:

PUBBLICITÀ

"Vorrei assolutamente vedere un lavoro coordinato e, in definitiva, politiche pragmatiche e razionali. Che le istituzioni occidentali siano chiamate, per così dire, ad aumentare la fuga di cervelli e di denaro dalla Russia".

Per il politologo, si tratta di una questione di obiettivi da raggiungere. "Perché abbiamo visto che i delocalizzatori che hanno lasciato la Russia e poi sono tornati - c'è un rapporto di Bloomberg - hanno garantito fino a un terzo dell'aumento del Pil nel 2023. Si tratta di uno strato economico molto importante che sta lasciando la Russia. Dobbiamo motivare queste persone a venire qui, per così dire, a lavorare per questa economia invece di continuare a sostenere l'economia di Putin. E l'opposizione russa dovrebbe chiederlo ancora e ancora e ancora".

Concerto in onore di Alexei Navalny a giugno a Berlino Donogh McCabe

Secondo Manvel, l'opposizione dovrebbe ripetutamente "sollecitare i parlamenti nazionali, ma anche la Commissione e il Parlamento dell'Ue, a rendere più facile per le persone lasciare la Russia".

Sa che potrebbe sembrare moralmente problematico, ma per Manvel è una questione di obiettivi. E se l'obiettivo razionale e pragmatico è porre fine alla guerra in Ucraina e indebolire il sistema di Putin, "allora dobbiamo anche influenzare la sua economia, usando gli strumenti che abbiamo a disposizione qui. Si tratta di fuga di cervelli e di denaro - questo è il mio appello anche alle istituzioni occidentali".