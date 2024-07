Prima del voto per un suo nuovo esecutivo, Ursula von der Leyen ha presentato al Parlamento europeo il suo programma per i prossimi cinque anni

Difesa, competitività ed edilizia abitativa sono stati i punti chiave del discorso pronunciato da Ursula von der Leyen giovedì mattina al Parlamento europeo.

A Strasburgo von der Leyen deve ottenere la fiducia della maggioranza assoluta degli eurodeputati, dunque 361.

A tal fine, nell'esporre il suo programma per i prossimi cinque anni, ha cercato di convincere anche chi è fuori dalla sua probabile maggioranza (Popolari Europei, Socialisti&Democratici, Renew che hanno in totale 401 seggi) per compensare i franchi tiratori nel voto segreto del pomeriggio.

Per quasi un'ora la presidente uscente della Commissione europea ha toccato tutti temi attesi, nel tentativo di rassicurare la sua vecchia maggioranza e di attirare i voti dei Verdi europei e dei Conservatori e Riformisti Europei.

Cosa ha detto von der Leyen al Parlmento Ue a Strasburgo

Ecco i punti principali del suo intervento:

Uno scudo europeo per la democrazia per contrastare le interferenze e le manipolazioni straniere.

e le manipolazioni straniere. Un piano europeo per l'edilizia abitativa per esaminare "tutte le cause" della crisi abitativa e un commissario con "responsabilità dirette" per l'edilizia abitativa .

. Una revisione del bilancio dell'Ue, più adatta alle esigenze di ciascuno Stato membro.

Un vicepresidente per coordinare il lavoro sulla competitività e sulle Pmi.

per coordinare il lavoro sulla e sulle Pmi. Un Clean Industrial Deal per mobilitare gli investimenti e aiutare le industrie ad alta intensità energetica a raggiungere la neutralità climatica.

Un'Unione europea del risparmio e degli investimenti per sbloccare i capitali per le start-up locali.

Un Fondo europeo per la difesa per investire in capacità di difesa di alto livello, uno scudo aereo europeo e un nuovo commissario per la difesa.

per investire in capacità di difesa di alto livello, uno scudo aereo europeo e un nuovo commissario per la difesa. Una triplicazione delle forze a disposizione di Frontex , la guardia di frontiera dell'Ue, per raggiungere i 30mila agenti .

, la guardia di frontiera dell'Ue, per raggiungere i . Un commissario per la regione mediterranea e una nuova agenda per sviluppare "partenariati globali" con i Paesi vicini.

e una nuova agenda per sviluppare "partenariati globali" con i Paesi vicini. Un'indagine a livello europeo sull'impatto dei social media sul benessere dei giovani.

Una tabella di marcia per i diritti delle donne.

Le rassicurazioni di von der Leyen a socialisti, liberali e verdi

La presidente designata dal Consiglio Europeo per un secondo mandato alla guida dell'esecutivo Ue ha parlato di crisi degli alloggi, di contrattazione collettiva e di diritti delle donne per compiacere i socialisti.

Ha ribadito la necessità da parte degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali per ricevere i fondi dell'Ue, una domanda dei liberali. E ha promesso di attenersi agli impegni del Green Deal europeo, che i Verdi vogliono vedere rispettati.

"Gli ultimi cinque anni hanno dimostrato cosa possiamo fare insieme. Facciamolo di nuovo", ha detto von der Leyen.

Cosa c'è di nuovo nel programma di una commissione von der Leyen bis

Ma la presidente in carica ha anche presentato nuove proposte per dissipare i dubbi che il suo secondo mandato sia privo della stessa ambizione del primo.

Le sue "linee guida", un documento pubblicato prima del discorso di questa mattina, includono tra l'altro investimenti nelle tecnologie a zero emissioni, un commissario dedicato alla regione mediterranea e una revisione radicale del bilancio comune del blocco.

Queste idee, ha sostenuto la von der Leyen, rispondono a un mondo di "ansia e incertezza".

"L'Europa non può controllare dittatori e demagoghi in tutto il mondo, ma può scegliere di proteggere la propria democrazia. Può scegliere di investire nella sicurezza e nella difesa del proprio continente", ha dichiarato ai deputati.

In queste parole viene letto un evidente attacco al premier ungherese Viktor Orbáncriticato per le sue visite di inizio mese a Mosca e a Pechino , appena assunta la presidenza di turno dell'Ue, per discutere della guerra in Ucraina.

"Solo due giorni dopo, i jet di Putin hanno puntato i loro missili contro un ospedale pediatrico e un reparto di maternità a Kiev", ha proseguito. "Quell'attacco non è stato un errore. È stato un messaggio. Un messaggio agghiacciante dal Cremlino a tutti noi".

La presidente ha poi promesso di "dare all'Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per resistere e prevalere" e di mostrare "un impegno costante" nei confronti delle ambizioni di Kiev di entrare nel blocco.