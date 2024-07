Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il mese scorso il Tribunale regionale di Minsk in Bielorussia ha condannato a morte un cittadino tedesco, hanno riferito venerdì gli attivisti per i diritti umani.

L'uomo, Rico Krieger, era stato processato a maggio con l'accusa di terrorismo, "mercenariato", "creazione di un gruppo estremista", "danneggiamento intenzionale di un veicolo" e "operazioni illegali con armi da fuoco, munizioni ed esplosivi". La sentenza sarebbe stata emessa a fine giugno, secondo gli attivisti.

Al momento non si conoscono altri dettagli sul caso, compreso se Krieger sia ancora vivo. Secondo il profilo LinkedIn di Krieger, lavorava presso la Croce Rossa tedesca dal 2021 come tecnico di emergenza medica. Tra il 2014 e il 2017 ha lavorato anche presso l'ambasciata statunitense a Berlino come guardia di sicurezza.

La Bielorussia uno degli ultimi Paesi a usare la pena di morte

Ex repubblica sovietica, la Bielorussia è l'ultimo Paese in Europa ad applicare ancora la pena di morte, e ogni anno giustizia diverse persone tramite plotone d'esecuzione.

Molti dei capi d'accusa nel caso di Krieger prevedono la condanna a morte per atti di sabotaggio da parte di un terrorista condannato, una legge introdotta nel maggio 2022 come parte della repressione del presidente Alexander Lukashenko contro i manifestanti.

Lukashenko è stato anche oggetto di sanzioni da parte dell'Ue e degli Stati Uniti per il suo tacito sostegno alla guerra della Russia in Ucraina, ma anche per il suo governo autoritario e la violenta repressione della democrazia.

Dal vasto movimento di protesta del 2020 contro la rielezione di Lukashenko - al potere dal 1994 - molti oppositori sono stati accusati e arrestati per aver tentato o preparato un atto di terrorismo.

Alcuni esponenti dell'opposizione sono stati condannati a lunghe pene detentive, mentre le Ong e i media indipendenti sono stati banditi e bollati come estremisti. Si ritiene che il caso giudiziario di Krieger faccia parte di una recente escalation di persecuzioni contro chi si oppone al regime di Lukashenko.

All'inizio di questo mese, il tribunale regionale di Brest ha aperto un procedimento contro Natallya Malets, 63 anni, accusata di "agevolazione di attività estremiste" per aver presumibilmente versato fondi a prigionieri politici per 125 volte. Rischia fino a sei anni di carcere.

L'8 luglio, il tribunale regionale di Hrodna ha iniziato il processo in contumacia del giornalista Aliaksandr Ales Kirkevich con la stessa accusa. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto Kirkevich, scrittore e storico locale, per essere accusato di questo reato.

Le accuse mosse contro di lui a marzo accusano dello stesso reato anche un'altra giornalista indipendente, Iryna Charniauka.