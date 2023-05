Bielorussia: speculazioni sullo stato di salute di Lukashenko

Di Euronews

Secondo una radio dell'opposizione, sabato il dittatore è stato portato in un centro medico per curare una malattia non specificata

Mistero sullo stato di salute del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che non si fa vedere in pubblico da quasi una settimana. Il 68enne ha saltato un'importante celebrazione di Stato domenica, la cerimonia per la Festa della bandiera a Minsk, durante la quale avrebbe dovuto tenere un discorso al paese. Il primo ministro Roman Golovchenko ha letto un messaggio a suo nome. La scorsa settimana il dittatore bielorusso è apparso "malato" alla parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio a Mosca. Su Twitter la leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya ha affermato che "girano molte voci sulla salute del dittatore Lukashenko". "Per noi - ha detto - significa solo una cosa: dovremmo essere ben preparati a ogni scenario. Per portare la Bielorussia sulla strada della democrazia e impedire alla Russia di interferire. Abbiamo bisogno che la comunità internazionale sia proattiva e veloce". Secondo il notiziario dell'opposizione "Euroradio", Lukashenko è stato portato in un centro medico sabato scorso. Considerato il fantoccio di Vladimir Putin, il dittatore l’anno scorso ha permesso che il suo paese fosse utilizzato dai russi per invadere l’Ucraina. Guida la Bielorussia dal 1994. Ha usato la polizia per reprimere le proteste, ha chiuso i media dissidenti e ha imposto lunghe pene detentive agli oppositori.