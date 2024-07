I deputati francesi appena eletti hanno votato venerdì per le posizioni chiave della Camera bassa del Parlamento. Il Rassemblement national, partito di estrema destra, non è riuscito a ottenere la posizione chiave di vicepresidente

Dopo la rielezione di Yael Braun Pivet, dell'alleanza centrista del presidente francese Emmanuel Macron, a presidente dell'Assemblea nazionale giovedì, venerdì sera a Parigi sono stati eletti sei vicepresidenti.

Un risultato sorprendente è che due dei sei vicepresidenti provengono dal partito di sinistra la France insoumise (Lfi), boicottato fin dall'inizio delle elezioni legislative dagli altri due blocchi principali: l'alleanza centrista e l'estrema destra del Rassemblement national (Rn).

Ciò significa che alcuni deputati del Rn hanno votato per il loro principale rivale in Parlamento. Il Rn è rimasto isolato da quando è arrivato terzo alle elezioni e ha puntato a diverse posizioni chiave nella Camera bassa.

Tuttavia, diversi parlamentari di Lfi hanno dichiarato che non avrebbero dato alcun voto all'estrema destra anche se il partito li avesse aiutati a ottenere alcuni dei posti chiave di vicepresidente.

Clemence Guetté, una delle vicepresidenti elette dal partito di sinistra Lfi, ha dichiarato che non darà un voto al Rassemblement national Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Clémence Guetté, eletta tra i vicepresidenti del partito Lfi, ha dichiarato che "a differenza del campo di Macron, non abbiamo mai chiesto un solo voto al Rn e siamo stati molto chiari: ci batteremo sempre contro il Rn".

Alla fine, il Rn non ha ottenuto un solo posto di vicepresidente. In un tweet,il partito di estrema destra ha definito il voto "uno scandalo democratico (...) per impedire una giusta rappresentanza di undici milioni di francesi", che hanno votato per l'estrema destra alle elezioni legislative.

Altre due vicepresidenze sono andate al partito centrista del presidente Macron e altre due al partito conservatore di destra, recentemente ribattezzato come Destra Repubblicana.

Sabato verranno attribuite altre posizioni chiave, come alcune commissioni permanenti, come quella delle finanze, per la quale il Rn è stato attivamente in lizza.

Chi sarà il primo ministro francese?

Con la coalizione di sinistra, il Nuovo Fronte Popolare (Nfp) ancora incapace di accordarsi su un candidato a primo ministro, i socialisti hanno fatto appello prima di martedì.

"Il tempo sta per scadere. I cittadini sono legittimamente impazienti. L'emergenza sociale ci obbliga. Il partito socialista chiede quindi che il voto si svolga al più tardi martedì 23 luglio", ha scritto il partito socialista in un comunicato stampa.

I partiti di sinistra si sono accapigliati su chi presentare come leader del nuovo governo francese. In settimana, i socialisti, i verdi e i comunisti hanno presentato la candidatura della diplomatica ed economista climatica Laurence Tubiana.

Tuttavia, il partito di sinistra Lfi ha rifiutato la sua candidatura accusando Tubiana di essere troppo vicino al Presidente Macron.