Sono 17 le città da bollino rosso, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Ma, a partire da venerdì 18 luglio, le temperature dovrebbero lentamente abbassarsi

Emergenza afa nell'Europa meridionale, investita da un'ondata di caldo estremo. L'anticiclone africano Caronte ha portato a un ulteriore aumento delle temperature anche al Centro-Nord, dove negli ultimi giorni il maltempo aveva portato violenti acquazzoni.

Roma resta ancora nella morsa della canicola: ancora giornate da bollino rosso, anche se - a partire da oggi, venerdì 18 luglio, la colonnina di mercurio sarà più clemente.

Ma, per ora, la Capitale ha segnato picchi che, in alcune ore della giornata, sono lievitati poco oltre i 40 gradi. Sono 17 le città da bollino rosso, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute.

È allerta massima su 27 città, dal Sud al Nord dell'Italia, tra cui Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Tragico il bilancio delle vittime del caldo: nei giorni scorsi sono stati quattro i decessi, tre in Puglia e una a Roma.

Caldo torrido, come stanno gli altri

A Madrid le temperature sono schizzate e il governo ha introdotto una campagna di sensibilizzazione sul rischio calore che potrebbe portare a uno stop del lavoro all'aperto. Anche altre sei regioni spagnole sono in allerta per le alte temperature. Le zone più colpite sono la metà sud e il quadrante nord-est della penisola iberica, dove sono stati ampiamente superati i 38 gradi.

In Grecia, i lavori all'aperto - in particolare quelli manuali, come le consegne e le costruzioni - sono già stati vietati durante le ore più calde della giornata. Le temperature notturne in alcune zone di Atene sono rimaste sopra i 30 gradi negli ultimi 10 giorni.

In Portogallo circa 40 comuni sono a rischio di incendi rurali a causa del caldo. Le temperature rimangono elevate anche a Lisbona, dove la gente si è diretta in spiaggia per far fronte al caldo. L'ondata di calore dovrebbe durare fino a domenica.

Anche se sono eventi tipici della stagione estiva, quando si confrontano i dati storici di queste ondate di calore la conclusione è chiara: questo non è il solito caldo estivo. Perché le ondate canicolari sono sempre più durevoli (tre giorni in più per decennio), sono più vaste, in media, e più intense (-0,27 gradi in più ogni decennio).