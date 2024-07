Di Euronews

Prosegue l'ondata di calore che ha colpito l'Italia meridionale e diversi Paesi del Mediterraneo. Allerta in Croazia e Spagna

Previsto ancora maltempo in Italia settentrionale dopo i temporali che hanno colpito il Milanese venerdì pomeriggio. La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per rischio idrogeologico e di temporali in diverse zone della Lombardia, in particolare sui Laghi e le Prealpi Varesine, Lario e Valchiavenna. Allerta gialla in altre zone della stessa regione e di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

L'allerta per il caldo è soprattutto al Centro: 11 città indicate da bollino rosso dal ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta di Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Allerta rossa in tutta la Croazia per l'ondata di calore

In Croazia, l'allerta rossa per l'emergenza caldo è in vigore in tutto il Paese. La temperatura più alta di venerdì, 37 gradi Celsius, è stata registrata nella regione nord-orientale della Slavonia e nella Dalmazia meridionale. Anche il mare ha avuto poca tregua. In alcune zone la temperatura dell'acqua ha raggiunto i 28 gradi centigradi.

Durante l'ondata di caldo del mese scorso, la Croazia ha dovuto affrontare gravi interruzioni di corrente a causa del sovraccarico e del crollo di una linea di distribuzione regionale.

Zone montuose in allerta in Spagna

In Spagna registrato un notevole aumento delle temperature nelle zone montuose del nord della penisola e nella zona orientale della Cantabria e una marcata diminuzione nella metà meridionale dell'area mediterranea. Diverse province sono in allerta termica gialla: si prevede che le temperature superino i 35 gradi nel sud delle Isole Canarie centrali. Nella penisola iberica, si raggiungeranno temperature fino a 37 gradi in città come Cordova e Granada.