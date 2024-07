Cosa aspettarsi dalla prima sessione plenaria dopo le elezioni europee

Parlamento Ue: Roberta Metsola, il sostegno all'Ucraina e Ursula von der Leyen saranno i temi principali della prima sessione plenaria dopo le elezioni di giugno

Il Parlamento europeo è tornato in sessione: i 720 legislatori appena eletti si sono riuniti a Strasburgo per la prima plenaria della decima legislatura, che comincerà martedì.

È l'inizio di un mandato quinquennale che si preannuncia come il più movimentato della storia: dopo le elezioni di giugno, più di un quarto degli eurodeputati siedono ora in gruppi di destra e di estrema destra, ponendo una sfida diretta ai partiti centristi pro-europei che, pur mantenendo la maggioranza di governo, temono che un aumento della polarizzazione possa smorzare le ambizioni a lungo termine del blocco e favorire la paralisi legislativa.

L'arcipelago della destra in Europa

L'ultima aggiunta alla destra radicale è la cosiddetta Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), un gruppo di 24 persone che comprende forze ardentemente anti-migrazione, anti-LGBT, anti-femminismo, anti-Green Deal, anti-vaccinazioni e anti aiuti militari all'Ucraina.

La sua creazione è avvenuta sulla scia di quella di Patrioti per l'Europa, con la partecipazione di esponenti del calibro del Rassemblement national francese, del Fidesz ungherese, della Lega italiana e del Partito della Libertà (FPÖ) austriaco. La formazione ha 84 eurodeputati, sufficienti per diventare la terza più grande dell'emiciclo.

Il cambiamento del panorama metterà alla prova i limiti del cordone sanitario che i partiti mainstream hanno finora imposto all'estrema destra, privandola di posizioni di alto profilo nelle istituzioni, come vicepresidenti e presidenti di commissione.

Ecco una panoramica dell'agenda della prima sessione plenaria.

Martedì: l'accordo di Metsola

I deputati daranno il via ai lavori eleggendo il loro presidente per i prossimi due anni e mezzo. La candidata è un volto noto: Roberta Metsola, la politica maltese che ha guidato l'istituzione dall'inizio del 2022.

Appartenente al Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra, Metsola è una figura moderata, benvoluta in tutto lo spettro politico e si ritiene che abbia svolto un buon lavoro nel rappresentare le opinioni del Parlamento. Grazie al suo curriculum, la sua rielezione a maggioranza assoluta (50% degli eurodeputati più uno) sembra scontata.

La sinistra sarebbe interessata a presentare un candidato alternativo, come ha fatto l'ultima volta nel 2022. Tuttavia, la candidatura alternativa sarà del tutto simbolica.

Roberta Metsola corre per la rielezione a presidente del Parlamento Ue Unione europea, 2024

Il voto sarà seguito dall'elezione dei 14 vicepresidenti, distribuiti proporzionalmente tra i principali partiti. In questo modo si valuterà l'efficacia del cordone sanitario: Patrioti per l'Europa è in lizza per assicurarsi uno dei vicepresidenti, cosa che il PPE, i socialisti e i liberali hanno giurato di impedire.

"Si tratta di cariche elettive del Parlamento", ha dichiarato venerdì un portavoce del PPE. "Non vogliamo che questi eurodeputati rappresentino l'istituzione, questa è la ragione principale".

Mercoledì: sostegno all'Ucraina, monito a Orbán

L'emergere di nuovi gruppi di estrema destra ha sollevato il timore che il ferreo sostegno del Parlamento all'Ucraina di fronte all'aggressione della Russia si indebolisca progressivamente nei prossimi cinque anni.

Per fugare ogni dubbio, si prevede che gli eurodeputati dedichino la prima risoluzione della X legislatura a raddoppiare il sostegno alla nazione devastata dalla guerra, esortando gli Stati membri a intensificare l'assistenza militare e a compiere progressi nel processo di adesione.

L'appello congiunto può essere letto come un rimprovero alle visite controverse di Viktor Orbán in Russia e Cina come parte della sua autoproclamata "missione di pace", che i leader dell'Ue hanno duramente denunciato. Sebbene Budapest insista che i viaggi si siano svolti nel contesto delle relazioni bilaterali, il fatto che abbiano coinciso con l'inizio del semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'Ue ha suscitato le critiche del blocco.

Inizialmente era previsto che Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, partecipasse alla sessione plenaria e discutesse il tour di Orbán con gli eurodeputati. Ma alla fine il punto è stato tolto dall'ordine del giorno e Michel non si presenterà a Strasburgo.

Mercoledì si voterà anche sul numero di legislatori che siedono in ciascuna delle commissioni permanenti, sottocommissioni e delegazioni del Parlamento. I deputati che presiedono questi organi saranno decisi in una fase successiva - un altro test per il cordone sanitario.

Giovedì: von der Leyen al secondo mandato?

Ecco il momento della settimana: gli eurodeputati decideranno se votare Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea per un secondo mandato.

I leader dell'Ue hanno scelto la presidente in carica come parte di un accordo su tre fronti per i posti di lavoro più importanti. Ma il Parlamento è pronto a mostrare i muscoli, come unica istituzione eletta direttamente dal blocco, e a far sudare per la rielezione di von der Leyen.

I socialisti e i liberali hanno presentato una lista dettagliata di desiderata, che vogliono che il capo della Commissione includa nel suo programma di lavoro in cambio del loro appoggio. La stessa famiglia di von der Leyen, il PPE, non sostiene pienamente la sua rielezione, il che significa che la presidente uscente avrà bisogno del maggior numero possibile di voti da parte di altri partiti tradizionali.

I Verdi, che in senso stretto non fanno parte della piattaforma centrista del presidente, si stanno rivelando importanti nell'economia del voto. I suoi 53 eurodeputati non mancano di lamentarsi della gestione della von der Leyen (ad esempio, sullo stato di diritto e sulla migrazione), ma riconoscono i suoi risultati politici nell'ambito del Green Deal.

Ursula von der Leyen in attesa del voto del Parlamento europeo European Union, 2024.

Il risultato di queste trattative di dare e avere si cristallizzerà nel discorso che la von der Leyen terrà giovedì alle 9:00 CET, delineando le principali priorità e iniziative che intende intraprendere durante il suo (potenziale) secondo mandato.

A rendere la situazione ancora più tesa, il giorno prima del voto decisivo, la Corte di giustizia europea emetterà una sentenza molto attesa sull'accesso alle informazioni relative alla gestione dei contratti sui vaccini da parte della von der Leyen, in particolare i suoi testi con il CEO di Pfizer.

Se la candidata non riuscirà a ottenere i 361 voti necessari, i leader dell'Ue avranno un mese di tempo per proporre un nuovo nome. L'intoppo dell'ultimo minuto potrebbe costringere a riaprire l'intero accordo sui posti di vertice, che riguarda anche António Costa e Kaja Kallas.