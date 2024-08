Di Euronews

Un sisma di magnitudo 5,4 è stato avvertito in tutto il Portogallo, con maggiore intensità a Lisbona e Setúbal. Il governo riferisce che non sono stati segnalati danni a persone o materiali

Un terremoto di magnitudo stimata 5,4 sulla scala Richter, secondo l'Istituto geofisico statunitense (USGS) e secondo il Centro sismologico euro-mediterraneo, è stato avvertito alle prime ore di lunedì in tutto il Portogallo, con maggiore intensità nelle zone di Lisbona e Setúbal.

Sui social media si moltiplicano le segnalazioni legate al sisma, che è stato avvertito fino a Porto, ma anche in Spagna e in Marocco. L'Istituto portoghese per il mare e l'atmosfera (IPMA) ha poi rivisto la magnitudo del terremoto a 5,3 sulla scala Richter.

La scossa è stata registrata alle 5:11 del mattino, con epicentro a 58 chilometri a ovest di Sines, in alto mare, e a una profondità di 21 chilometri. In un comunicato, l'IPMA ha dichiarato che "alle 05:11 (ora locale), un terremoto di magnitudo 5,3 (Richter) è stato registrato nelle stazioni della rete sismica continentale, con epicentro situato a circa 60 km a ovest di Sines. Secondo le informazioni finora disponibili, il sisma non ha causato danni a persone o cose ed è stato avvertito con un'intensità massima di IV/V (scala Mercalli modificata) nella regione di Sines, e in misura minore nelle regioni di Setúbal e Lisbona. Se la situazione lo renderà necessario, verranno emessi ulteriori annunci".

La Protezione Civile ha dichiarato all'agenzia di stampa Lusa di aver ricevuto segnalazioni che il terremoto è stato avvertito in tutta l'area metropolitana di Lisbona, compresa la capitale, ma anche nel distretto di Setúbal e in altre parti del Paese.

"Abbiamo ricevuto molte chiamate, soprattutto da persone che volevano sapere cosa stesse succedendo e cosa dovessero fare. A quest'ora (le 6 di mattina, ndr) non siamo ancora riusciti a quantificare il numero di chiamate ricevute", ha dichiarato il comandante José Miranda, dell'Autorità nazionale di emergenza e protezione civile, che ha tuttavia confermato come non ci siano notizie di vittime o danni gravi.

"Al momento abbiamo solo informazioni su una situazione in una strada di Sesimbra in cui si stanno valutando crepe negli edifici", ha aggiunto. In una dichiarazione diffusa lunedì mattina,e citata dal quotidiano online Observador, il governo portoghese ha affermato di essere "in stretto coordinamento con tutti i servizi competenti" in seguito al terremoto. Anche l'esecutivo ha specificato che non ci sono vittime, pur chiedendo alla popolazione di restare calma e seguire le raccomandazioni dell'Autorità nazionale di emergenza e protezione civile.

Lo stesso comunicato afferma che tutte le informazioni saranno aggiornate nel corso della mattinata. Il ministro degli Affari Esteri, Paulo Rangel, primo ministro ad interim durante le vacanze di Luís Montenegro, visiterà la sede dell'Autorità Nazionale di Protezione Civile alle 9 del mattino.