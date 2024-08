Di Euronews Agenzie: AP

Il pesante scambio di fuoco tra Israele e Libano ha minacciato di scatenare una guerra più che potrebbe vedere il coinvolgimento di Stati Uniti, Iran e i gruppi militanti della regione

PUBBLICITÀ

L'attacco condotto da Israele alle postazioni missilistiche di Hezbollah in Libano domenica mattina "non è la fine della storia", ha promesso il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Israele ha lanciato un'ondata di attacchi aerei in tutto il Libano meridionale domenica, in quello che ha dichiarato essere un attacco preventivo contro Hezbollah, mentre il gruppo militante sciita ha detto di aver lanciato centinaia di razzi e droni per vendicare l'uccisione di uno dei suoi comandanti principali il mese scorso.

"Hezbollah ha cercato di attaccare lo Stato di Israele con razzi e droni nelle prime ore del mattino. Abbiamo dato istruzioni all'Idf di effettuare un potente attacco preventivo per fermare la minaccia. L'Idf ha distrutto migliaia di razzi a corto raggio, tutti destinati a danneggiare i nostri cittadini e le nostre forze in Galilea", ha dichiarato Netanyahu.

Il pesante scambio di fuoco ha minacciato di scatenare una guerra più ampia che potrebbe coinvolgere gli Stati Uniti, l'Iran e i gruppi militanti della regione.

Potrebbe anche interrompere gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dove Israele è in guerra con il gruppo palestinese Hamas, alleato di Hezbollah, da oltre 10 mesi.

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che l'attacco del gruppo contro Israele, come rappresaglia per l'uccisione di Fouad Shukur a Beirut il mese scorso, è stato ritardato per dare una possibilità ai colloqui per il cessate il fuoco a Gaza.

"Gli americani hanno iniziato a dire che l'aggressione si sarebbe fermata e che ci sarebbe stato un cessate il fuoco e di aspettare. Per questo abbiamo aspettato. Non abbiamo detto a nessuno che avremmo preso tempo, ma onestamente lo abbiamo fatto per dare spazio ai negoziati. Il nostro obiettivo principale in questo fronte e in tutto questo spargimento di sangue e in tutti questi sacrifici è fermare l'aggressione a Gaza", ha detto il leader in un discorso video in Libano.

Ma l'ultima tornata di colloqui per il cessate il fuoco non è andata come sperato, con Hamas che ha rifiutato le nuove condizioni poste da Israele al Cairo.

I colloqui si sono di fatti conclusi senza un accordo, senza che né Hamas né Israele abbiano accettato nessuno dei compromessi proposti dai mediatori.

Un funzionario americano anonimo ha dichiarato che i colloqui continueranno a livelli più bassi nei prossimi giorni, nel tentativo di colmare le lacune rimanenti e ha aggiunto che alcuni "gruppi di lavoro" rimarranno al Cairo per incontrare i mediatori degli Stati Uniti, del Qatar e dell'Egitto, nella speranza di risolvere i disaccordi ancora esistenti.

Libanesi ascoltano un discorso del leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, in un bar di Beirut, Libano, 25 agosto 2024 Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il funzionario americano ha detto che i recenti colloqui, iniziati giovedì al Cairo e proseguiti fino a domenica, sono stati "costruttivi" e ha affermato che tutte le parti stanno lavorando per "raggiungere un accordo definitivo e attuabile".

Una delegazione di Hamas è stata informata dai mediatori egiziani e qatarioti, ma non ha preso parte attiva ai negoziati. Intanto Israele e Hamas si accusano a vicenda per la mancanza di progressi.

Per il gruppo di Gaza Benjamin Netanyahu vuole imporre nuove richieste ma "non è essere serio nel raggiungere un cessate il fuoco".

Netanyahu insiste che la guerra a Gaza continuerà fino a quando Hamas non sarà stato completamente spazzata via, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco.