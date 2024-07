Di Euronews

Il premier ungherese è atterrato a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Nei giorni scorsi Orbán era in Ucraina dove ha incontrato il leader Volodymyr Zelensky per discutere degli sviluppi della guerra. Critiche da Bruxelles

PUBBLICITÀ

Il premier ungherese Viktor Orbán è arrivato in Russia per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

Non è ancora chiaro il motivo della visita a Mosca, ma dall'Unione europea sono arrivate già critiche contro la presidenza di turno dell'Ue. Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, il premier ungherese è in Russia per continuare la sua "missione di pace".

"La pacificazione non fermerà Putin. Solo l'unità e la determinazione apriranno la strada verso una pace globale, giusta e duratura in Ucraina", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"Il primo ministro Orbán non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell'Ue per visitare Mosca. La posizione dell'Ue sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si riflette in molte conclusioni del Consiglio europeo. Tale posizione esclude i contatti ufficiali tra l'Ue e il presidente Putin. Il primo ministro ungherese non rappresenta quindi l'Ue in nessuna forma. Inoltre, vale la pena ricordare che il presidente Putin è stato incriminato dalla Corte penale internazionale e che è stato emesso un mandato di arresto per il suo ruolo in relazione alla deportazione forzata di bambini dall'Ucraina alla Russia", ha commentato Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Orbán è stato nei giorni scorsi in Ucraina dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Nella conferenza stampa congiunta con Zelensky, Orbán ha chiesto al presidente ucraino "di prendere in considerazione se un cessate il fuoco rapido possa accelerare i negoziati di pace", aggiungendo che la tregua sarebbe temporanea.