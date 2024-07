La presidenza ungherese del Consiglio dovrà attendere: congelato il discorso del primo ministro Viktor Orbán in Parlamento per presentare l'agenda - Make Europe Great Again

I tentativi del premier ungherese Viktor Orbán di rivolgersi agli eurodeputati in occasione della seduta plenaria inaugurale della neoeletta assemblea di Strasburgo sono stati respinti per mancanza di spazio in agenda, hanno dichiarato a Euronews due fonti a conoscenza della questione.

L'intervento di Orbán in plenara: "Non c'è spazio"

Per convenzione, i capi di governo hanno l'opportunità di rivolgersi al Parlamento quando assumono la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, presentando l'agenda del loro turno di sei mesi alla guida dei negoziati politici intergovernativi e rispondendo alle domande degli eurodeputati.

Le fonti hanno detto che Orbán ha indicato al Parlamento che potrebbe presentarsi in plenaria martedì o mercoledì (16-17 luglio) della prossima settimana per presentare l'agenda della presidenza ungherese, a cui Budapest ha dato lo slogan "Make Europe Great Again".

Tuttavia, la Conferenza dei presidenti - i capi dei gruppi politici che determinano l'agenda - ha detto che il Parlamento non ha spazio in calendario in quel momento.

Parlamento Ue molto impegnato

La prima fonte ha detto a Euronews che l'attività del Parlamento è più che normalmente impegnata.

"Cinque anni fa, nel 2019, siamo stati in grado di accogliere la presidenza finlandese entrante durante l'ultima plenaria estiva perché le elezioni si sono tenute a maggio, consentendoci di tenere due plenarie prima dell'estate", ha detto la fonte. "Abbiamo avvertito che un'elezione a giugno avrebbe avuto conseguenze sul nostro programma".

La prima fonte ha aggiunto che il nuovo Parlamento ha bisogno di costituirsi votando il presidente e i quattordici vicepresidenti, per cui martedì e mercoledì devono essere tenuti a disposizione.

Il giovedì viene tenuto aperto per il voto di conferma della riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Venerdì, pur essendo teoricamente disponibile, non è stato possibile per Orbán, secondo la prima fonte.

L'ordine del giorno della plenaria della prossima settimana sarà definito giovedì (11 luglio) durante una conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. "È possibile che ci sia una sistemazione all'ultimo minuto", ha aggiunto la prima fonte.

Altre priorità, Orbán può attendere

Ma un portavoce ha confermato che le sessioni plenarie di luglio sono state riservate alla "costituzione del Parlamento e all'elezione del Presidente della Commissione europea (in attesa della conferma da parte della Conferenza dei Presidenti di giovedì)".

È quindi improbabile che la Presidenza ungherese presenti il suo programma agli eurodeputati prima di settembre, ha dichiarato il portavoce a Euronews.

Orbán si è proclamato l'unico leader dell'Ue in rapporti amichevoli con i due principali governi autoritari del mondo e nei giorni scorsi ha effettuato visite inaspettate in Russia e in Cina per discutere una soluzione di pace per l'Ucraina, dopo aver incontrato il presidente ucraino a Kiev.

Le critiche per l'incontro con Putin

La visita di Orbán a Mosca ha suscitato la condanna dell'Ucraina e di altri leader europei, ma il premier ungherese ha giustificato il viaggio come uno sforzo di sensibilizzazione.

"Il numero di Paesi che possono parlare con entrambe le parti in guerra sta diminuendo", ha dichiarato. "L'Ungheria sta lentamente diventando l'unico Paese in Europa che può parlare con tutti".

Il premier ungherese è negli Stati Uniti per il vertice del 75° anniversario della Nato.