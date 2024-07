Le elezioni legislative e il possibile trionfo di Rassemblement national hanno distolto l'attenzione dalle Olimpiadi estive che si svolgeranno nella capitale francese tra tre settimane. Alcuni temono che le tensioni politiche rovinino il clima di festa dell'evento sportivo

La capitale francese si sta preparando ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo, ma a sole tre settimane dalle Olimpiadi l'eccitazione per la celebrazione dei Giochi si mescola all'ansia per il futuro politico del Paese.

L'ottimo risultato del Rassemblement national al primo turno delle elezioni lampo ha smorzato l'umore di molti a Parigi, nota per essere una roccaforte della sinistra. Nella capitale, infatti, il partito di estrema destra ha ricevuto solo il 10 per cento dei voti il 30 giugno scorso, rispetto al 33 per cento ottenuto a livello nazionale.

La prospettiva che la Francia abbia il suo primo governo di estrema destra dalla Seconda guerra mondiale ha distolto l'attenzione dalle Olimpiadi estive, che la città ospita per la prima volta in cento anni. A questo si aggiunge il fatto che molti parigini non accolgono di buon grado nemmeno l'impatto che l'evento sportivo sta avendo sulla città e la loro vita quotidiana.

Nell'approfondimento video le sensazioni di alcuni residenti.