Francia: nuove proteste contro l'ascesa dell'estrema destra

Migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi per protestare contro l'ascesa dell'estrema destra che potrebbe vincere il secondo turno delle elezioni, in programma domenica 7 luglio

Migliaia di persone si sono riunite mercoledì a Parigi per protestare contro i risultati del primo turno delle elezioni legislative francesi, dopo che il partito di estrema destra Rassemblement National ha ottenuto il maggior numero di voti.

Diversi sindacati, media indipendenti e organizzazioni di cittadini hanno partecipato alla manifestazione chiedendo agli elettori di bloccare l'ascesa dell'estrema destra al secondo turno delle elezioni previsto per domenica 7 luglio. Più di 49 milioni di elettori registrati si recheranno ai seggi domenica in quella che potrebbe essere un'elezione decisiva nella storia della Francia.

Allerta per la tutela dei diritti di donne e comunità Lgbtq+

Molti presenti temono che una vittoria dell'estrema destra possa limitare le libertà civili a causa della storia di xenofobia e antisemitismo del Rassemblement National.

"Se vince l'estrema destra, non so cosa ne sarà dei miei compagni stranieri, delle persone binarie che saranno stigmatizzate, delle persone della comunità Lgbtq+, delle persone di colore, che ne sarà delle donne? Perché l'estrema destra è nemica di tutte queste persone", ha commentato ai microfoni di Euronews Salomé Hocquard, vicepresidente dell'Unione nazionale degli studenti di Francia (UNEF)

C'è la possibilità che, se gli elettori si mobiliteranno in modo massiccio, possano impedire al Rassemblement National di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento domenica prossima. Ma la stanchezza degli elettori è un ostacolo importante.

"Capisco che la gente sia stufa. Siamo tutti stanchi di votare contro l'estrema destra a ogni elezione, ma questa non è come le altre perché l'estrema destra è alle porte del potere ed è in grado di assicurarsi la maggioranza assoluta", ha detto Laïla Idtaleb, rappresentante della Lega dei diritti umani di Francia (Ldh).

Tuttavia, non tutti i presenti alla manifestazione erano d'accordo con il messaggio generale. "È una manifestazione che non riflette affatto lo stato d'animo generale dei francesi. Sono solo poche persone che si sono riunite in questa protesta, ma la gente nel cuore della Francia, nelle campagne, la pensa diversamente. E sono molto più numerosi di quello che sta succedendo qui", ha detto Rémi, elettore del Rassemblement National presente in piazza ma non per protestare contro il partito di Le Pen e Bardella.