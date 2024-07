Impatto delle Olimpiadi di Parigi 2024: è calo dell'occupazione negli hotel dovuto all'incremento dei prezzi

A Parigi, in vista delle Olimpiadi, l'occupazione degli hotel è scesa del 25%. Doveva essere un'estate da record, ma nella capitale francese l'industria alberghiera è allo sbando. A 24 giorni dai Giochi Olimpici, i turisti sembrano voltare le spalle alla Ville Lumière.

Impatto delle Olimpiadi sull'occupazione degli hotel a Parigi

Per un hotel ai piedi di Montmartre, giugno non è come i mesi precedenti. La struttura ricettiva è occupata al 50%, rispetto ad almeno l'80% degli ultimi anni. "Persino le offerte speciali non sembrano tentare i visitatori" spiega il direttore dello Ze Hôtel di Parigi 75009, Aldric Duval.

L'effetto controproducente delle Olimpiadi sui turisti

"Penso che l'effetto Olimpiadi sia controproducente, perché tutto è molto costoso - spiega Duval - Credo che sia stato spiegato ai turisti che le limitazioni al traffico sarebbero state complicate, che il prezzo del biglietto della metropolitana sarebbe triplicato, che la tassa di soggiorno sarebbe stata moltiplicata per tre. A questo si aggiunge il fatto che il tempo non è stabile, quindi la gente è meno propensa a venire".

Aumento dei prezzi dei trasporti pubblici durante le Olimpiadi

I rincari sono già evidenti se si guarda ai prezzi dei biglietti dei mezzi di trasporto pubblico: al 20 luglio all'8 settembre 2024, il prezzo del biglietto singolo della metropolitana Ticket+ aumenterà a 4 euro, rispetto agli attuali 2,15 euro. Il carnet da 10 biglietti costerà 32 euro, contro i 17,35 euro attuali.

Incremento della tassa di soggiorno a Parigi

Anche la tassa di soggiorno schizza. I dati del Paris Convention and Visitors Bureau fotografano il rincaro: per le strutture 5 stelle si passa da 3.75 a 10.73 euro; per i 4 stelle da 2.88 a 8.13 euro; per i 3 stelle da 1.88 a 5.20 euro; per i 2 stelle da 1.13 a 3.25 euro e da 1 a 2.60 euro per gli ostelli.

La speranza di una ripresa post Olimpiadi

Sembra che i Giochi Olimpici abbiano dunque penalizzato l'industria dell'accoglienza, ma i professionisti del turismo e degli alberghi sperano di recuperare il tempo perduto grazie all'effetto vetrina che le Olimpiadi avranno sulle prenotazioni per le prossime stagioni.