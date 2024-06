Di Euronews

Medio Oriente, Ucraina, sicurezza e difesa, ma sopratutto i top jobs. Al vertice a Bruxelles i capi di Stato e di governo discutono sull'accordo per le nomine delle alte cariche dell'Ue

I cittadini europei si sono recati alle urne dal 6 al 9 giugno per decidere la composizione del Parlamento europeo. Ora tocca ai loro leader decidere chi guiderà le principali istituzioni di Bruxelles per i prossimi cinque anni e quali politiche seguiranno.

All'ordine del giorno del vertice Ue di questa settimana ci sono il sostegno militare all'Ucraina, la visione per il prossimo mandato quinquennale, il Medio Oriente, la migrazione, la difesa e la sicurezza e le cariche più importanti dell'Ue.

Dopo aver valutato la temperatura post-elettorale in un incontro informale la scorsa settimana, i 27 leader europei dovrebbero ora concordare un pacchetto di nomi per guidare la Commissione europea, il Consiglio europeo e la politica estera del blocco. I probabili candidati sono la tedesca Ursula von der Leyen per l'esecutivo Ue, il portoghese António Costa come presidente del Consiglio europeo e Kaja Kallas come capo degli affari esteri.

Dopo aver tentato e fallito la scorsa settimana, i sei negoziatori (il polacco Donald Tusk, il greco Kyriakos Mitsotakis, il tedesco Olaf Scholz, lo spagnolo Pedro Sánchez, il francese Emmanuel Macron e l'olandese Mark Rutte) hanno tenuto una telefonata all'inizio della settimana per ribadire la loro lista di candidati.

I leader dell'Ue approveranno la decisione dei sei? Come reagiranno Giorgia Meloni e Viktor Orbán che sono stati esclusi dal giro? E l'Ue riuscirà a sbloccare gli aiuti militari all'Ucraina? Seguite il nostro live blog.