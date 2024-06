La mossa arriva due anni dopo che entrambi i Paesi hanno presentato domanda di adesione all'Ue sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Martedì prenderanno il via i colloqui formali per l'adesione dell'Ucraina e della Repubblica di Moldova all'Unione europea. Uno sviluppo storico destinato a rafforzare le speranze di entrambi i Paesi di diventare un giorno membri dell'Ue, nonostante la guerra che imperversa in Ucraina.

L'apertura dei colloqui avverrà in due conferenze intergovernative consecutive martedì pomeriggio, a Lussemburgo, con la rappresentanza dei due Paesi speranzosi, della Commissione europea e della presidenza di turno del Consiglio, attualmente detenuta dal Belgio.

La Commissione europea esaminerà leggi nazionali

La delegazione ucraina sarà guidata dal vice primo ministro per l'integrazione europea, Olga Stefanishyna, mentre il primo ministro Dorin Recean guiderà la delegazione moldava.

L'incontro di martedì è per lo più simbolico, ma significa che la Commissione europea può fare progressi nel processo di esame delle leggi nazionali di Kyiv e Chisinau per determinare l'allineamento con quelle dell'Ue in settori quali l'energia, i servizi finanziari e la sicurezza alimentare.

I quadri negoziali, concepiti per guidare i colloqui di adesione e approvati dagli Stati membri dell'Ue la scorsa settimana, saranno inoltre presentati a entrambi i Paesi.

Un diplomatico dell'Ue ha dichiarato che, mentre il processo di screening iniziale può richiedere in genere da uno a due anni, questa volta potrebbe essere più rapido, dato che gli accordi di libero scambio del 2014 con l'Ucraina e la Moldova significano che entrambi i Paesi sono già allineati con diversi standard e regolamenti dell'Ue.

In media occorre un decennio per aderire all'Ue

L'avvio dei negoziati è una delle tante tappe fondamentali di un processo tipicamente lungo anni, in cui i Paesi devono realizzare riforme giudiziarie, economiche e costituzionali prima di poter essere considerati pronti ad aderire all'Ue. I precedenti candidati hanno impiegato in media un decennio per entrare a far parte del blocco.

Attualmente altri sette Paesi sono in attesa di diventare membri dell'Ue, cinque dei quali - gli Stati dei Balcani occidentali di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia settentrionale e Serbia - sono già in trattative formali.

"Siamo alle soglie di un momento significativo e di trasformazione per questi due Paesi (Ucraina e Moldavia) e per la nostra Unione", ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio video questo martedì. Ha aggiunto che il percorso di Ucraina e Moldova verso l'adesione all'Ue sarà "rigoroso e impegnativo".

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: "Il nostro futuro comune inizia adesso". Charles Michel, che presiede il Consiglio europeo, ha descritto i colloqui di martedì come "un momento di orgoglio per entrambe le nazioni e un passo strategico per l'Ue".

"Gli sforzi dell'Ucraina sono ancora più ammirevoli se si considera che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha portato difficoltà e avversità senza precedenti", ha aggiunto Michel. "Il popolo ucraino ha dimostrato un coraggio e una solidarietà straordinari nel difendere la propria sovranità e il proprio futuro europeo".

Michel ha già chiesto all'Ue di accelerare i preparativi per l'allargamento, suggerendo che il blocco dovrebbe essere pronto ad accogliere nuovi membri entro il 2030.

Nessuna scorciatoia per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Ue

Ma i leader dell'Ue si sono affrettati a sottolineare che l'allargamento rimane un processo "basato sul merito", nonostante la volontà di accelerare le candidature di Ucraina e Moldavia. "I negoziati di adesione hanno lo scopo di preparare i candidati alle responsabilità dell'adesione, ed è per questo che non ci sono scorciatoie", ha dichiarato la von der Leyen.

L'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha conferito un nuovo senso di urgenza a una politica di allargamento dell'Ue che ristagna da anni, con Michel che ha recentemente affermato che il blocco deve allargarsi per integrare il suo fianco orientale o affrontare una nuova cortina di ferro.

I quadri negoziali per l'Ucraina e la Moldova sono stati adottati rapidamente, con la Commissione che ha rotto i precedenti raccomandando l'apertura dei colloqui lo scorso dicembre prima che i due Paesi avessero attuato pienamente le riforme necessarie.

L'Ungheria non vuole una procedura di adesione accelerata per l'Ucraina

L'Ungheria si è opposta all'accelerazione della candidatura dell'Ucraina, con il governo di Viktor Orbán che ha citato le preoccupazioni per i livelli di corruzione nel Paese e la mancanza di misure per proteggere i diritti della minoranza ungherese nella regione di confine della Transcarpazia.

Finora gli Stati membri dell'Ue sono stati in grado di aggirare la campagna di opposizione di Orbán, ad esempio chiedendogli tatticamente di astenersi dalla decisione sull'apertura dei colloqui lasciando la sala dei negoziati.

Ma si teme che i progressi dell'Ucraina possano essere rallentati nei prossimi sei mesi, quando il governo nazionalista e conservatore dell'Ungheria assumerà la presidenza semestrale a rotazione del Consiglio dell'Ue dal Belgio. Le Conferenze intergovernative di martedì sono state convocate nel tentativo di spingere entrambi i Paesi lungo il percorso di adesione prima che l'Ungheria assuma la presidenza del Consiglio.

Negli ultimi mesi, l'esasperazione nei confronti del governo di Orbán è cresciuta tra i diplomatici dell'Ue, che continua a porre il veto a decisioni chiave sugli aiuti militari a Kiev. Lunedì, il blocco ha deciso di inviare all'Ucraina 1,4 miliardi di euro in armi e aiuti industriali, in un accordo siglato aggirando l'Ungheria.

Anche il portafoglio dell'esecutivo Ue per l'allargamento è stato guidato dal commissario ungherese Olivér Várhelyi negli ultimi cinque anni di mandato. Il presidente della delegazione Ue-Moldova del Parlamento europeo, Siegfried Mureșan, ha dichiarato la settimana scorsa ai giornalisti che un ungherese non dovrebbe più guidare l'agenda dell'Ue per l'allargamento, affermando che l'uomo di Orbán a Bruxelles è stato un "problema" per la spinta all'adesione.