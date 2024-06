Di Euronews

L'ex comandante dell'esercito boliviano Zuñiga. avrebbe organizzato un tentato colpo di Stato. Circa cento militari avrebbero provato a fare irruzione nella sede del governo. Il generale è stato poi arrestato

Un carro armato ha sfondato le porte della sede del governo boliviano a La Paz mercoledì e ha fatto irruzione all'interno dopo che l'ex comandante generale dell'esercito boliviano, Juan José Zuñiga, ha minacciato di assumere il controllo dell'esecutivo.

Il presidente boliviano Luis Arce ha fatto sapere che un dispiegamento "irregolare" di truppe era in corso nella capitale boliviana, sollevando il timore di un possibile colpo di Stato.

Le immagini della televisione locale hanno mostrato in diretta lo scontro tra veicoli armati. Blindati hanno sfondato le porte del palazzo del governo boliviano mercoledì, mentre un alto funzionario del governo metteva in guardia da un tentativo di colpo di stato e il presidente Luis Arce affermava che nella capitale era in corso un dispiegamento "irregolare" di truppe.

Arce ha chiesto "rispetto per la democrazia" in un messaggio sul suo account X, mentre la televisione boliviana ha mostrato due carri armati e diversi militari davanti al palazzo del governo.

Il comandante generale dell'esercito Juan José Zúñiga, presente nella stessa piazza, ha confermato che c'è stato un movimento di soldati in uniforme e ha dichiarato: "Siamo sconvolti dall'affronto, quando è troppo è troppo". Senza fornire ulteriori dettagli, ha parlato su un canale televisivo locale di "attacchi alla democrazia".

Il generale è stato poi arrestato in serata con l'accusa di tentato golpe, ma ha accusato Arce di aver organizzato l'assalto per conquistare nuova popolarità nel Paese.

Anche l'ex presidente boliviano Evo Morales, in un messaggio su X, ha denunciato il movimento dei militari in piazza Murillo, di fronte al palazzo, definendolo un golpe "in divenire".

La Policía Militar se reúne frente a la entrada principal del palacio presidencial en la Plaza Murillo en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. Juan Karita/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Nel frattempo, il ministro della Presidenza della Bolivia, María Nela Prada, ha descritto l'ingresso dei carri armati nella capitale come un tentativo di colpo di Stato e ha invitato i boliviani a "difendere la democrazia".

"L'obiettivo di Zuniga era prendere il comando del nostro Paese, diventare comandante generale delle Forze Armate", ha detto il ministro dell'Interno boliviano, Eduardo del Castillo. Anche il destituito comandante della Marina il vice ammiraglio Juan Arnez avrebbe collaborato nel tentato golpe.

L'Ue condanna il tentato golpe in Bolivia

L'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha reagito alle notizie di mercoledì, dichiarando in una pubblicazione su X che l'Unione europea "condanna qualsiasi tentativo di rompere l'ordine costituzionale in Bolivia e di rovesciare i governi democraticamente eletti, ed esprime la sua solidarietà al governo e al popolo boliviano".

Anche il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha chiesto "rispetto per la democrazia" in un messaggio pubblicato su X.