Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, pronuncia un discorso sulla scalinata del Museo Nazionale di Budapest (15 marzo 2024) - Diritti d'autore Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

L'ascesa politica di Péter Magyar è avvenuta in circa sei settimane. Ex marito della ministra della Giustizia, Judit Varga, ha sfruttato le dimissioni della moglie, criticato Orbán e fondato un movimento anti-sistema. Ora minaccia l'Ungheria con un audio che incrimina il governo per corruzione