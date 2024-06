Quattro inventori geniali che la storia ha riconosciuto col tempo

Dal lavaggio delle mani all'analisi delle proteine, ecco come alcune innovazioni che hanno cambiato il mondo non sono sempre state riconosciute immediatamente.

Dalla ruota al Wi-Fi, il progresso umano è stato definito dalla genialità dell'ingegno e dalle invenzioni che abbiamo prodotto. Attraverso premi e libri di storia, celebriamo molti dei più grandi inventori dell'umanità.

Mentre Katalin Karikó e Drew Weissman hanno vinto il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2022 e il Premio alla Carriera agli European Inventor Awards 2022 per il loro lavoro sui vaccini a base di mRNA che hanno ribaltato la situazione contro la pandemia di Covid-19 appena un anno prima, a volte ci vuole un po' più di tempo prima che le nostre menti più brillanti ottengano il riconoscimento che meritano.

Ecco alcuni dei grandi inventori della storia di cui oggi non potremmo fare a meno, anche se il loro incredibile lavoro non è stato immediatamente riconosciuto per le sue qualità di cambiamento dei paradigmi.

Ada Lovelace

Augusta Ada Byron era l'unica figlia legittima del poeta Lord Byron. È meglio conosciuta come Ada Lovelace dopo aver sposato William King, dal quale ottenne il titolo di Contessa di Lovelace.

Ritratto di Ada King, contessa di Lovelace (Ada Lovelace) Alfred Edward Chalon

Per chi non lo sapesse, si potrebbe rimanere sorpresi nello scoprire che, sebbene sia nata a Londra nel 1815 e sia morta nel 1852, Lovelace è considerata da molti una delle intellettuali pioniere dell'informatica moderna.

Nonostante le inclinazioni letterarie del padre, Lovelace fu cresciuta dalla madre Anne Isabella Milbanke, una riformatrice dell'istruzione, che le fece apprezzare la scienza e la matematica.

Schema di un algoritmo per la macchina analitica per il calcolo dei numeri di Bernoulli Ada Lovelace

Lavorò al fianco di Charles Babbage, spesso considerato il "padre del computer", nella sua ricerca sulla macchina analitica, una macchina di calcolo automatico in grado di calcolare aritmetiche complesse. Lovelace aiutò Babbage traducendo un articolo di Luigi Menabrea e ampliando il suo lavoro per creare gli algoritmi di programmazione della macchina analitica.

Purtroppo Lovelace era sempre cagionevole di salute e morì prima che la macchina analitica potesse diventare una realtà fisica. Ma il suo impatto sui linguaggi di programmazione computazionale rimane ancora oggi.

Ignaz Semmelweis

A volte le grandi idee vengono ignorate quando vengono proposte per la prima volta. Se solo fosse stato questo il problema di Ignaz Semmelweis. Invece, fu evitato quasi del tutto dalla comunità scientifica. Il suo crimine? Aver suggerito ai medici di lavarsi le mani.

Per molti versi, la scoperta dello scienziato ungherese è un esempio definitivo di come il genio di una persona possa cambiare il corso dell'umanità. Oggi diamo per scontati i benefici per la salute derivanti dal lavaggio delle mani, ma all'epoca di Semmelweis, nel 1847, si trattava di una scoperta rivoluzionaria.

Semmelweis era medico presso la prima clinica ostetrica dell'Ospedale Generale di Vienna. Osservò che molte donne morivano di febbre puerperale poco dopo il parto. In particolare, il tasso di mortalità era cinque volte superiore nel reparto con personale medico maschile rispetto alla clinica delle ostetriche, con personale femminile.

Ritratto di Ignaz Semmelweis (1864) Atelier Ludwig Angerer

Si rese conto che, poiché nel reparto dei medici si eseguivano autopsie sui corpi, il personale passava accidentalmente particelle "cadaveriche" ai pazienti sani. Semmelweis ordinò al personale di iniziare a pulire le mani e gli strumenti con il cloro. Incredibilmente, il tasso di mortalità diminuì immediatamente.

La scoperta di Semmelweis sui benefici del lavaggio delle mani non fu accolta bene. Alcuni medici credevano che li accusasse di aver fatto ammalare i loro pazienti. Era davvero così! Questo però non lo aiutò nella sua carriera e poco dopo il reparto smise di usare il cloro e Semmelweis fu licenziato. Ci sarà voluto un po' di tempo, ma la scoperta di Semmelweis è diventata così banale che è impossibile fare una stima del numero di vite che il suo semplice suggerimento può aver salvato.

Alice Ball

Nata nel 1892 a Seattle, Alice Ball era una studentessa modello ed è passata alla storia solo per aver conseguito la laurea magistrale. Quando si laureò in chimica nel 1915, fu la prima donna e la prima afroamericana a farlo all'Università delle Hawaii. In seguito divenne la prima chimica ricercatrice e istruttrice afroamericana dell’istituto.

Lo straordinario curriculum accademico di Ball le fece ottenere un lavoro di ricerca sui trattamenti per la lebbra. All'epoca la lebbra era molto stigmatizzata e le persone infette venivano spesso mandate a morire nei lebbrosari. Nonostante la mancanza di conoscenze sui potenziali trattamenti della medicina occidentale, la medicina tradizionale indiana disponeva di un trattamento sotto forma di olio dell'albero di Chaulmoogra.

Alice Ball e la mano di una persona affetta da lebbra Canva

Il problema era che questo olio di Chaulmoogra era difficile da applicare localmente e non poteva essere iniettato a causa della sua consistenza spessa e viscosa. A soli 23 anni, Ball sviluppò l'ingegnoso metodo di saponificazione dell'olio - trasformandolo in un sapone - e di creare l'acido chaulmogrico, che poteva essere combinato con un liquido e iniettato.

Poiché le proprietà curative dell'olio ora potevano arrivare direttamente nel corpo, la lebbra poteva essere curata in modo più efficace. Purtroppo tutto questo avvenne poco prima della sua morte, avvenuta nel 1916, all'età di 24 anni. Ball non pubblicò mai i suoi risultati e il suo consulente di studio Arthur Dean diede il suo nome alla scoperta, coniando il "metodo Dean".

Oggi a Ball vengono riconosciuti i suoi risultati. Il suo contributo è stato citato per la prima volta in un articolo di giornale nel 1922, che ribattezzava la tecnica come "metodo Ball" e l'Università delle Hawaii le ha dedicato una targa nel 2000 accanto a un albero di Chaulmoogra.

Dame Carol Robinson

Saltando al 21° secolo, anche Dame Carol Robinson ha fatto la storia di due delle più importanti istituzioni britanniche, diventando la prima professoressa di chimica all'Università di Oxford nel 2001 e all'Università di Cambridge nel 2009.

Dame Carol Robinson European Patent Office

All'inizio della sua ricerca sulla spettrometria di massa - lo strumento analitico per rilevare la composizione delle molecole - si pensava che le proteine non potessero essere studiate nelle loro fasi gassose perché non avrebbero mantenuto la loro struttura.

Robinson perseverò e sviluppò la tecnica delle "spettrometria di massa nativa", che conserva le proteine nel loro stato naturale per poterle analizzare. Grazie a questa scoperta, è possibile studiare le strutture complesse delle proteine, con enormi vantaggi per l'industria farmaceutica, facendo progredire non solo la scoperta di farmaci ma anche la medicina personalizzata.

Robinson è stata una pioniera anche sotto altri aspetti: prima donna docente di chimica sia all'Università di Oxford che a quella di Cambridge, è stata nominata Dame Commander dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2013 e riceverà il premio alla carriera durante la cerimonia dell'European Inventor Award 2024 il 9 luglio a Malta. Il premio è ospitato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e può essere seguito in diretta su euronews.com alle 12:00 CET.