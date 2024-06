I neoeletti Ilaria Salis e Fredi Beleri potrebbero rivelarsi una spina nel fianco dell'Ungheria e dell'Albania, in quanto le presunte accuse politiche sollevano dubbi sullo Stato di diritto dei due Paesi

Tra i 720 eurodeputati eletti questa settimana ce ne sono due che forse festeggeranno più di altri, visto che sono attualmente detenuti per presunte attività criminali.

Ilaria Salis, del partito Sinistra Italiana, e Fredi Beleri, candidato del partito greco di centrodestra Nuova Democrazia, andranno presto a occupare i seggi di Bruxelles e Strasburgo.

In discussione l'indipendenza giudiziaria di Albania e Ungheria

Entrambi sembrano destinati a diventare una spina nel fianco dei Paesi in cui sono stati arrestati: sia l'Ungheria che l'Albania devono infatti affrontare importanti questioni di indipendenza giudiziaria. "Siamo molto contenti delle elezioni", ha dichiarato a Euronews il padre di Salis, Roberto. "Spero che sia libera il prima possibile".

Ilaria è stata arrestata in Ungheria poco più di un anno fa ed è ancora in attesa di giudizio con l'accusa di aver aggredito estremisti neonazisti, accusa che ha negato. Dopo aver ottenuto un successo importante in due regioni italiane, ora sta per essere rilasciata, in base alle norme che garantiscono ai parlamentari europei l'immunità dai procedimenti giudiziari in altri Stati membri dell'Ue.

Le pratiche per garantirle la libertà potrebbero richiedere quattro o cinque settimane, e potrebbe aver bisogno di tempo per riprendersi dal suo calvario, ha detto il padre, mettendo potenzialmente a rischio la sua capacità di partecipare alle procedure di apertura del nuovo mandato quinquennale.

Condizioni di detenzione difficili

Sebbene sia stata rilasciata dal carcere agli arresti domiciliari il 23 maggio, le condizioni della sua detenzione sono state "molto dure", ha aggiunto il padre. Roberto Salis considera l'arresto dell'attivista antifascista, in un Paese membro dell'Ue che ha preso una piega decisamente autoritaria e di destra, come un'"azione totalmente politica".

L'accusa di parzialità giudiziaria risuona anche nel caso di Beleri, un politico albanese di etnia greca, condannato per voto di scambio dopo essere stato eletto sindaco di Himara, nel sud dell'Albania. "È un arresto politico. Non ci sono prove, non ci sono prove di alcun reato", ha dichiarato a Euronews Marin Suli, segretario generale del partito albanese di Beleri.

"Lo stato di diritto non esiste, è la regola di Rama", ha aggiunto Suli, riferendosi al primo ministro socialista albanese. Beleri non sarà automaticamente liberato, poiché l'Albania è fuori dall'Ue, ma Suli spera che possa iniziare a partecipare alle sessioni dopo la scadenza della sua condanna di due anni a settembre.

Beleri ha negato le accuse e ha fatto appello. Suli dice che, se necessario, presenterà il caso alla Corte europea dei diritti umani.

A Salis concessa un'ora di colloquio al mese, un permesso speciale per Beleri per la riunione del partito

Il suo caso è stato preso in considerazione da numerosi europarlamentari. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis aveva minacciato di bloccare i colloqui per l'adesione dell'Albania all'Ue fino a quando la questione non fosse stata risolta, prima di aggiungere Beleri alla lista del suo partito Nuova Democrazia. In un post su Facebook, lunedì, Beleri ha salutato la sua vittoria come parte della "battaglia per la democrazia" e i "valori europei".

"La luce vince sempre sulle tenebre. Il potere della democrazia può spazzare via qualsiasi colpo di Stato", ha dichiarato. "Lavorerò duramente per essere utile al mio partito, a Nuova Democrazia e soprattutto alla nostra patria". Le regole dell'Ue sono volte a proteggere gli eurodeputati dalle persecuzioni politiche, ma i deputati non sono totalmente immuni dalla giustizia.

Possono ancora essere arrestati se colti in flagrante, come dicono le autorità belghe per il caso di Eva Kaili, che però ha negato di aver commesso illeciti nello scandalo del denaro in cambio di influenza noto come Qatargate. Il Parlamento può anche decidere di revocare l'immunità di un singolo eurodeputato, come nel caso del greco Ioannis Lagos, dopo che il suo partito di estrema destra Alba Dorata è stato giudicato un'organizzazione criminale.

Tecnicamente, gli eurodeputati possono mantenere il loro incarico anche dopo la condanna o la detenzione, ma svolgere il lavoro non è sempre facile dal punto di vista logistico. Durante la detenzione, a Salis è stata concessa solo un'ora di colloquio al mese e non ha potuto condurre una campagna elettorale convenzionale.

Dopo le elezioni, Beleri ha dovuto partecipare a una prima riunione dei deputati di Nuova Democrazia in videoconferenza, dopo aver ottenuto un permesso speciale dalle autorità dell'anticorruzione albanesi, ha riferito Euronews Albania.