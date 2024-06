La frammentazione politica, l'estrema destra, le risposte nazionali all'edilizia abitativa, l'inflazione, la guerra in Ucraina e gli sforzi richiesti dal Green Deal europeo sono tra i possibili motivi della sconfitta alle ultime europee

Il futuro delle politiche ambientali potrebbe essere a rischio, dato che i verdi e i liberali sono risultati i maggiori sconfitti nelle elezioni del Parlamento europeo, avendo perso rispettivamente 18 e 23 seggi rispetto alle elezioni tenutesi nel 2019.

Belgio, Francia e Germania e sono tra i Paesi chiave in cui liberali e verdi hanno subito le sconfitte più pesanti, spesso a vantaggio dell'estrema destra, in particolare a Parigi e Berlino. Anche la mancanza di accesso a un alloggio dignitoso e gli alti tassi di inflazione, insieme alle risposte nazionali alla guerra in Ucraina, potrebbero aver giocato un ruolo nell'ascesa dell'estrema destra e nel declino dei verdi e dei liberali.

I risultati definitivi per alcuni Paesi dell'Ue devono ancora essere annunciati, ma le ultime proiezioni rivelano una chiara perdita di seggi per i Verdi/Alleanza libera europea (EFA) e i liberali di Renew Europe che siedono a Bruxelles e Strasburgo. Tuttavia, i liberali hanno l'opportunità di formare una coalizione con il Partito Popolare Europeo (PPE) - che ha consolidato la sua posizione di partito più forte, guadagnando seggi per la prima volta dalle elezioni del 2009 - e con i socialisti (S&D), che hanno sostanzialmente mantenuto la loro posizione, perdendo cinque seggi.

Dopo i primi risultati della notte elettorale, Philippe Lamberts, co-presidente dei Verdi/EFA, ha dichiarato ai giornalisti che i Verdi sono l'unica forza politica che si batte per la protezione ambientale del pianeta, "contro i forti venti contrari nell'opinione pubblica dell'estrema destra e anche di altri". Un riferimento ai voti espressi in Parlamento prima delle elezioni, in cui il PPE e i liberali hanno bloccato i dossier chiave sul clima.

"Potreste anche avere una maggioranza tra voi tre", ha detto Lamberts ai leader di PPE, S&D e Renew Europe, aggiungendo: "Ma se cercate stabilità e politiche responsabili nei prossimi cinque anni, abbracciare i vari gusti dell'estrema destra non può essere un'opzione".

Didrik de Schaetzen, segretario generale dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE), ha esortato i gruppi PPE e S&D a "lavorare insieme nello spirito del compromesso. Numericamente sembra che noi tre (PPE, Renew e S&D) potremmo avere una maggioranza stringente, ciò che conta è il compromesso che scaturirà dalle discussioni".

De Schaetzen ha ribadito la volontà di non cooperare con l'estrema destra a livello europeo, nonostante i significativi guadagni ottenuti dai suoi partiti, e di mantenere il cosiddetto "cordone sanitario" per impedire a partiti come il Rassmemblent National di partecipare alle commissioni parlamentari.

La sua controparte, Benedetta De Marte, segretario generale del Partito Verde Europeo (EGP), ha riconosciuto "alcune questioni di non poco conto" tra i liberali e i verdi a livello nazionale e ha attribuito alla frammentazione politica la responsabilità dell'ascesa dell'estrema destra.

"Queste ambiguità hanno permesso all'estrema destra di arrivare dove è arrivata", ha detto De Marte, che ha respinto l'idea che i Verdi siano stati percepiti come un partner inaffidabile a causa della loro resistenza alla Politica agricola comune (PAC) o per aver sostenuto con forza il Green Deal europeo, il programma faro dell'Ue per raggiungere la neutralità delle emissioni di CO2 entro il 2050. Per De Marte il gruppo è "affidabile e costruttivo" e l'obiettivo del partito è quello di "cambiare le cose e non solo mantenere le posizioni".

Il segretario generale dei Verdi ha affermato che il partito ha riconosciuto che "non ripeterà il successo del 2019", aggiungendo che c'era una "spinta verso l'azione per il clima nella società che purtroppo non vediamo più".

Nonostante la massiccia perdita in Francia, la candidata liberale Valérie Hayer ha dichiarato che l'esito delle votazioni ha rivelato che "nessuna maggioranza pro-europea in Parlamento è possibile senza i liberali".

"Renew Europe vuole essere alla guida della prossima coalizione pro-europea per i prossimi cinque anni. Il ruolo centrale del nostro gruppo comporterà la responsabilità di assicurarsi che le nostre condizioni e ambizioni siano all'altezza", ha scritto Hayer su X. Daniel Freund , eurodeputato tedesco dei verdi rieletto per un altro mandato, ha collegato i deboli risultati del suo partito a temi caldi a livello nazionale, come gli alloggi e l'inflazione.

"I Verdi in Germania hanno perso significativamente con gli elettori più giovani. È un dato allarmante. La nostra campagna non è stata in grado di rivolgersi a questi elettori e di mostrare loro l'urgenza della nostra politica climatica", ha dichiarato Freund a Euronews.

"Tuttavia, credo che quello che vediamo in Germania - e in una certa misura anche in Francia - è che gli elettori hanno usato queste elezioni europee per esprimere la loro insoddisfazione nei confronti dei governi nazionali", ha aggiunto.

James Kanagasooriam, responsabile della ricerca della piattaforma di sondaggi Focaldata, non vede l'esito delle elezioni come un "crollo" per i Verdi, nonostante "l'inclinazione verso l'estrema destra".

"I Verdi sono in calo, ma non necessariamente le opinioni della popolazione sul cambiamento climatico", ha detto Kanagasooriam. "I dati sono chiari: gli elettori del PPE sono più vicini a S&D e Renew che agli altri partiti per quanto riguarda le questioni ecologiche, e i loro elettori probabilmente si aspetteranno una politica che vada in quella direzione", ha aggiunto.

"Continuare l'agenda della transizione a zero emissioni in questo mandato è una scelta strategica per riposizionare l'Ue sulla mappa delle potenze industriali", ha dichiarato Neil Makaroff, direttore del think tank paneuropeo Strategic Perspectives, aggiungendo: "Un piano del genere potrebbe cementare una coalizione tra PPE, S&D, Renew e Verdi".