Il presidente del Kenya William Ruto non firmerà la legge che avrebbe introdotto un aumento delle tasse, dopo le veementi proteste popolari

Il presidente del Kenya William Ruto ha dichiarato mercoledì che non firmerà la legge finanziaria che avrebbe introdotto nuove tasse. Ciò dopo che i manifestanti hanno preso d'assalto il Parlamento e diverse persone sono state uccise, nel più violento movimento di protesta degli ultimi decenni nella nazione africana.

Il governo ha schierato l'esercito nelle strade

Il governo avrebbe voluto aumentare le entrate per far fronte al debito pubblico, ma i kenioti hanno risposto con un'opposizione veemente, spiegando che il disegno di legge avrebbe causato ulteriori sofferenze economiche, insostenibili con milioni di persone che faticano a provvedere al loro sostentamento.

Il caos, nella giornata di martedì, ha raggiunto livelli preoccupanti, il che ha portato il governo a schierare l'esercito e Ruto a definire le azioni dei manifestanti equivalenti ad un "tradimento".

Sono almeno 22 i morti negli scontri in Kenya

Lo stesso presidente ha però anche affermato che il disegno di legge ha causato una situazione di "insoddisfazione diffusa". Si tratta in ogni caso di una grave battuta d'arresto per Ruto, che è salito al potere giurando di aiutare i kenioti a far fronte all'aumento dei costi, ma ha visto gran parte del Paese, a partire dai giovani, uniti nell'opposizione al tentativo di riforma.

A far tornare i kenioti sui loro passi non è bastata neppure la risposta altrettanto dura delle forze dell'ordine, che non hanno lesinato l'uso di gas lacrimogeni. Sono almeno 22 le persone rimaste uccise negli scontri, secondo un'organizzazione umanitaria.